3 jugadores a seguir en el Clásico Mundial de Beisbol 2026; ¿hay mexicanos?

Estamos a menos de un mes para que se lleve a cabo uno de los eventos que marcarán un antes y un después en la historia de este deporte. El Clásico Mundial de Beisbol prácticamente ha llegado, motivo por el cual es preciso que conozcas 3 jugadores a tener en cuenta en todo momento.

Así fue el año de los Dodgers este 2024

El Clásico Mundial de Beisbol comenzará el 5 de marzo para dar fin el 17 del mismo mes, y se llevará a cabo en Puerto Rico, Japón y los Estados Unidos con la presencia de varios países, entre ellos México. Ahora bien, ¿qué jugadores hay que seguir debido al increíble nivel con el que llegan a este evento?

¿Qué jugadores tener en cuenta en el Clásico Mundial de Beisbol?

Shohei Ohtani: Se trata, posiblemente, del jugador más completo que las Grandes Ligas han tenido en su historia. La estrella de los Dodgers de los Ángeles llega con un excelente nivel a este Clásico Mundial de Beisbol, motivo por el cual hace que Japón sea candidata al título sin lugar a dudas.

Te puede interesar: Conoce las colecciones más lujosas del Canelo Álvarez

Te puede interesar: ¿Qué dijo Larcamón sobre el juego entre Cruz Azul y Chivas?

Bobby Witt Jr : Con apenas 25 años de edad, el campocorto llega como uno de los pilares de la Selección de los Estados Unidos gracias al nivel que ha mostrado en Kansas City. Bobby no solo destaca como bateo de promedio, sino también por su velocidad y la forma en cómo defiende a campo abierto.

: Con apenas 25 años de edad, el campocorto llega como uno de los pilares de la Selección de los Estados Unidos gracias al nivel que ha mostrado en Kansas City. Bobby no solo destaca como bateo de promedio, sino también por su velocidad y la forma en cómo defiende a campo abierto. Aaron Judge: Este jardinero derecho, que es uno de los líderes de los Yankees de Nueva York, es uno de los elementos a seguir de los Estados Unidos y del Clásico Mundial de Beisbol al ser considerado uno de los bateadores más temidos de la actualidad.

¿Qué ocurre con la Selección Mexicana en este Clásico Mundial de Beisbol?

Si bien México cuenta con varios beisbolistas disputando las Grandes Ligas o, bien, en las dos ligas más importantes del país, la realidad es que el impacto de la Selección recae en su juego en conjunto y no en las individuales que tienen otras escuadras como, por ejemplo, Estados Unidos y Japón.