La ventaja que tendrá el América para enfrentar a Tigres en la jornada 8 del Clausura 2026

El Club América se medirá a los Tigres este sábado 28 de febrero en compromiso de la Jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes en un compromiso en donde las Águilas tendrán una ventaja que no puede pasar desapercibida.

La ventaja que tendrá América para enfrentar a Tigres

Los Tigres viajarán a la Ciudad de México para enfrentarse al Club América, pero lo harán sin la presencia de su delantero André Pierre Gignac quien se resintió de una molestia en el tobillo izquierdo que le impedirá estar en el encuentro de la Jornada 8 del Clausura 2026.

Así lo confirmó el conjunto regio a través de sus redes sociales en donde destacó que su delantero no realizó el viaje a la capital del país.

"Reporte médico. Informamos a nuestra afición que André Pierre Gignac se resintió de una molestia en el tobillo izquierdo, por lo que no realizará el viaje e la Ciudad de México por prevención", señaló el club.

REPORTE MÉDICO @christusmx



📍 Informamos a nuestra afición que @10APG se resintió de una molestia en el tobillo izquierdo, por lo que no realizará el viaje a Ciudad de México por prevención. pic.twitter.com/ro5s3R4TEY — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 27, 2026

Esta baja de los Felinos representa una ventaja destacada para las Águilas, ya que no tendrán que preocuparse por uno de los jugadores más letales del conjunto regio.

El América busca recuperar el camino luego de un arranque complicado que incluyó una derrota en el Clásico Nacional ante las Chivas en la Jornada 5 y ahora busca retomar el rumbo para escalar a los primeros lugares de la tabla general.

