Bravos de Juárez, a punto de firmar a un exjugador del Barcelona

El mercado de fichajes invernal está muy próximo a concluir y los Bravos de Juárez buscan acelerar el fichaje de Ramón Rodríguez Jiménez, mejor conocido como Monchu, jugador español de 26 años formado en La Masía del Barcelona y quien actualmente juega en el Aris Salónica de Grecia.

Bravos de Juárez, a punto de fichar a exjugador del Barcelona

El reconocido periodista especializado en el fichaje de jugadores, Fabrizio Romano, reveló en su cuenta de X (antes Twitter) que los Bravos de Juárez están muy cerca de cerrar el fichaje de Monchu en un movimiento de préstamo con opción a compra y que las negociaciones se encuentran en su recta final.

Monchu es mediocampista, de perfil derecho, y llegó al Aris Salónica en el inicio de la temporada 2024-25 en donde jugó 24 partidos de la Liga de Grecia y anotó dos goles, además de contribuir con cinco asistencias. En total, con el conjunto griego ha disputado 58 partidos, marcando cinco tantos y asistiendo nueve veces.

Previamente, el español jugó para el Real Valladolid, el Granada y el Girona entre la Primera y la Segunda División de España, mientras que en Barcelona desarrolló su etapa formativa con el conjunto filial y debutó con el primer equipo en un partido de UEFA Champions League.

Monchu puede cumplir funciones de mediocampista ofensivo, en el mediocentro y como contención y se espera que su fichaje se concrete en las próximas horas, antes de que cierre el mercado invernal.

El equipo dirigido por Pedro Caixinha ha venido de más a menos en el arranque de este torneo luego de ganar su primer partido ante Mazatlán, pero sufriendo un par de derrotas, incluyendo la más reciente ante Cruz Azul, que los han hecho caer hasta la onceava posición de la tabla.

