VIDEO | Campal en Atlas vs Rayados terminó con 6 futbolistas EXPULSADOS

El encuentro entre el Atlas y Rayados de la categoría Sub 21 disputado en la cancha de la Academia AGA por la Jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX se vio manchado por la violencia luego de que se desatara una batalla campal entre los jugadores al finalizar el partido.

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Batalla campal entre jugadores del Atlas y Rayados Sub 21

Los Rayados de Monterrey Sub 21 se llevaron la victoria por la mínima diferencia sobre el Atlas, pero tras el silbatazo final se desató una batalla campal que terminó con seis jugadores expulsados.

A través de las redes sociales se viralizó un video en donde se observa el altercado entre ambos equipos que dejó como expulsados a Jesús Gillén, Luis Suárez y Alfonso Ripoll por parte de los Rojinegros, mientras que de los Rayados se fueron Óscar Soto, Daniel Villarreal y Diego García.

Todo comenzó cuando, luego del silbatazo final, dos jugadores comenzaron a intercambiar golpes, lo que derivó en una batalla campal que se extendió hasta que miembros del cuerpo técnico de ambos equipos y los propios árbitros intervinieron para calmar la situación.

Se armó la bronca al final del partido Sub 21 entre Atlas y Rayados.



El informe arbitral reportó a seis expulsados luego del conato, siendo tres por cada equipo. pic.twitter.com/DbcRfqgZ3o — 𝐄𝐝𝐬𝐨𝐧 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚𝐫𝐫𝐞𝐚𝐥 (@EdsonGVC) April 12, 2026

El Monterrey sufrió un total de cuatro expulsados, luego de que Joaquín Moxica dejara a los regios con inferioridad numérica a los 48 minutos.

Los Rojinegros del Atlas son terceros de la clasificación con 25 puntos, mientras que Rayados ocupa el sexto puesto de la tabla con 22 unidades.

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