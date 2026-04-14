Golpe duro para Cruz Azul: El tiempo de recuperación de Nico Ibañez tras su lesión

Cruz Azul suma un problema más en la antesala del partido más importante del semestre. Durante la conferencia previa a la vuelta ante LAFC en la Concachampions, Nicolás Larcamón confirmó lo que dentro del club ya se manejaba como una posibilidad real: Nicolás Ibañez no estará disponible para el partido en el Estadio Cuauhtémoc. La noticia golpea directamente a un equipo que necesita su mejor versión ofensiva para intentar la remontada.

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Ibañez queda descartado para el partido ante LAFC

Nicolás Larcamón fue directo en cuanto le preguntaron sobre el estado de salud de Nico Ibáñez.

“Está descartado para mañana”, dijo al referirse al delantero argentino, quien salió lesionado tras el Clásico Joven.

Sin embargo, la evolución de la molestia no ha permitido tener un diagnóstico definitivo, lo que complica aún más el panorama.

“Son días donde el edema no deja visualizar bien la lesión… estamos esperando que aclare para poder tener un panorama mejor”, explicó el entrenador. Es decir, ni siquiera hay certeza sobre los tiempos de recuperación.

Eso abre una posibilidad incómoda: que la baja se extienda más allá de este compromiso. Y es que el problema no es solo el partido inmediato, sino el momento que vive La Máquina, que ya acumula seis partidos sin ganar.

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Cruz Azul espera saber si llegará a la Liguilla

El propio Larcamón dejó entrever que realmente no se sabe cuándo podría regresar su delantero, recién llegado al club procedente de los Tigres.

“Ahora toca esperar para saber cuánto tiempo estará fuera y si lo podemos tener para la Liguilla”, señaló. Una frase que refleja el nivel de preocupación dentro del equipo, considerando lo que se juega en las próximas semanas.

De cualquier forma, Cruz Azul debe darle vuelta a la página, pues más allá de la baja, el enfoque está en el partido.

Los cementeros necesitan un resultado casi perfecto para revertir la serie ante LAFC, y el técnico lo sabe. “Necesitamos casi una versión perfecta… que se haga sentir la localía”, apuntó.