¡ÚLTIMA HORA! Selección Nacional anuncia a su nuevo DT a días de arrancar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección Nacional de Ghana presentó este lunes 13 de abril a Carlos Queiroz como su nuevo director técnico de cara al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, lo que significará su quinta experiencia mundialista para el estratega portugués.

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Carlos Queiroz es presentado como nuevo DT de Ghana

Luego del despido de Otto Addo de la dirección técnica, la Selección de Ghana presentó a Carlos Queiroz este lunes, quien comandará a las Estrellas Negras en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM en donde se enfrentará a Inglaterra, Panamá y Croacia en el Grupo L.

Ghana tomó la decisión de despedir a Addo luego de una serie de malos resultados que incluyeron derrotas por goleada ante Austria y Alemania.

En un principio se manejó la posibilidad de que Joachim Low fuera el técnico de Ghana, pero finalmente la Federación del país decidió dejar el banquillo en manos de Queiroz quien cuenta con amplia experiencia mundialista.

El portugués ha dirigido a selecciones como Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Irán, Colombia, Egipto, Qatar, Omán y ahora Ghana, además del Real Madrid y el Sporting de Lisboa. También fue asistente de Alex Ferguson en el Manchester United.

Esta será su quinta experiencia mundialista tras haber dirigido a Portugal en el 2010 y a Irán en los Mundiales de 2014, 2018 y 2022.

El debut de Queiroz se producirá el próximo 22 de mayo cuando la Selección de Ghana se enfrente a México en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla en donde tendrá la oportunidad de probar y conocer a varios de sus jugadores a menos de dos semanas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

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