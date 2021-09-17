Cancún FC vence a Tepatitlán con golazo de larga distancia incluido

El cuadro del Cancún FC se llevó los tres puntos a casa en el penúltimo encuentro de la Jornada 8 de la Liga de Expansión, al vencer por 1-2 al Tepatitlán, que dejó ir la ventaja de forma increíble.

En la fecha ocho que se jugó este 16 de septiembre en Cancún, ambas escuadras llegaron con estrategías bien establecidas, teniendo mayor certeza el equipo local, que durante el encuentro cayó en exceso de confianza, hasta que el Cancún le dio la vuelta y se llevó las tres unidades a casa.

La crónica del encuentro de la Liga de Expansión

Grandes momentos ocurrieron en el primer tiempo entre alteños y quintanarroenses, en el que los jaliscienses fueron los más agresivos en la búsqueda de las tres unidades en el arranque del cotejo.

EL GOL DE LARGA DISTANCIA QUE LE ESTÁ DANDO LA VUELTA AL MUNDO

Durante la parte inicial, el juego se mantuvo sereno, hasta que David Angulo recibió la pelota por el sector de la izquierda, desde fuera del área recibió el esférico y con la pierna derecha, acomodó el cuerpo y lo impactó con todo el empeine, para presentarle a Campestrini un misíl que era imposible de atajar y así poner el 1-0 a los locales al minuto 38.

Armando Zamorano se echó al equipo al hombro

En el segundo tiempo, Armando Zamorano ingresó al campo, y solo necesitó de 8 minutos, para marcar diferencia en el terreno. Delante del medio campo, el número ‘10’ de Cancún le pegó a la pelota de forma agresiva con la parte interna y la pelota dibujó una parábola que clareó al cancerbero para igualar los cartones en cancha ajena, cuando corría el minuto 53 del duelo.

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Fue en la recta final del duelo que Armando Zamorano puso el segundo tanto, para cocinar la voltereta al marcador, desde los once pasos y festejó su doblete y la victoria para la visita.

¿Qué sigue para Cancún y Tepatitlán en Liga de Expansión?

Con este resultado, la Ola Futbolera consiguió 4 puntos, llegaron a la décima posición y los del Tepa, se quedaron en el sitio once. Para la Jornada 9 Cancún recibirá a Leones Negros y Tepatitlán visitará a Coyotes de Tlaxcala.