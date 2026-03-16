El equipo de la Liga BBVA MX que cayó en la tabla general y todo pinta a que no remontará

La fase regular del Torneo Clausura 2026 está llegando a su etapa final y, si bien es cierto que hay equipos dominantes como Cruz Azul, Toluca y Chivas, algunos se encuentran luchando en lo más bajo de la clasificación. Ese es el caso de Querétaro, equipo que cayó a la anteúltima posición de la Liga BBVA MX en la Jornada 10 y que su situación parece no tener retorno.

Los Gallos Blancos cayeron ante el Club América una fecha atrás y, debido al triunfo de Mazatlán sobre Club León, fueron desplazados a la posición número 17 del Clausura 2026. Ya en la Jornada 11, Querétaro no pudo contra Tigres, pero logró rescatar un empate sin goles en El Volcán. Sin embargo, este resultado no modificó la parte baja de la tabla de la Liga BBVA MX.

Querétaro atraviesa un mal momento en la Liga BBVA MX|Crédito: Querétaro FC

Actualmente, los Gallos cuentan con 7 unidades y se mantienen en la misma posición. Se encuentran a 3 unidades de Mazatlán, el equipo más próximo en la tabla. Mientras tanto, Santos Laguna se ubica en lo más profundo de la clasificación con 5 puntos, a solo 2 de Querétaro. Cabe destacar que tanto Necaxa como León tienen los mismos puntos que los Cañoneros, pero están por encima gracias a la diferencia de gol.

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Hay que añadir que Querétaro tiene una opción más para trepar posiciones en la tabla, ya que adeuda un partido. Resulta que los Gallos no disputaron el juego correspondiente a la Jornada 7 donde debían enfrentar a Juárez, debido a que fue suspendido por las condiciones de inseguridad que se vivieron en el país durante la caída del ‘Mencho’.

Lo que se viene para Querétaro en el Clausura 2026

Mientras aún se define cuándo se llevará a cabo el juego suspendido ante los Bravos, Querétaro deberá visitar a Atlas el próximo sábado 21 de marzo para disputar la Jornada 12 del Clausura 2026. Será el último partido de los Gallos previo al receso que tendrá la Liga BBVA MX por la fecha FIFA del mes de marzo. Posteriormente, enfrentarán a Toluca en condición de local, el día 5 de abril.