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Fútbol

Entrenar con el PSG te hace mejorar mucho: Donnarumma

El guardameta Gianluigi Donnarumma considera que el Paris Saint Germain y la selección italiana son completamente distintos.

Gianluigi Donnarumma
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Roma, Italia. El portero de la selección de Italia y del Paris Saint Germain (PSG) Gianluigi Donnarumma considera que su club y su equipo nacional son "completamente distintos".

"Son dos equipos completamente distintos. Con Italia tenemos una identidad clara y estamos muy felices por cómo nos están yendo las cosas. Estamos a disposición del técnico, estamos bien juntos y estamos ilusionados por venir a la concentración. Son situaciones distintas, no creo que se puedan comparar", declaró Donnarumma, en conferencia de prensa organizada por la selección italiana.

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Gianluigi Donnarumma asegura que en el PSG hay "un vestuario muy unido, con muchos campeones que se llevan bien y entrenan con una sonrisa".

"Entrenar con el PSG te hace mejorar mucho. A veces nos desafiamos y eso te hace crecer. Entrenar con estos campeones te ayuda a crecer a nivel humano y a nivel futbolístico. Es un buen reto. Estoy contento por entrenarme con ellos y seguir con este nuevo desafío. Siempre trato de dar el máximo", afirmó el portero de la escuadra "azzurri".

Italia y España se enfrentan en una de las semifinales de la Liga de Naciones de la UEFA

El puesto de titular con Italia no está en duda y Donnarumma advirtió de los peligros de la escuadra española, una selección que ve parecida a la que los "azzurri" doblegaron el pasado julio en la tanda de penaltis de las semifinales de la última Eurocopa.

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"Espero la misma España que afrontamos en la Eurocopa y tenemos que trabajar en las situaciones en las que podíamos hacerlo mejor. No será un partido fácil. En la Eurocopa fue complicado y tuvimos que dar mucho para ganar. También ahora será necesario el 110 % para ganar", aseguró.

Italia se enfrentará a España en San Siro este miércoles en la primera de las semifinales de la Liga de Naciones. La segunda la jugarán Bélgica y Francia en Turín, con la final fijada para el 10 de octubre en Milán.

Con información de EFE

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