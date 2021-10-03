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Fútbol

Joven de 19 años humilla al tridente ofensivo del PSG

El Stade Rennais acaba con la condición de invicto del PSG de Messi, Neymar y Mbappe en la Ligue 1 teniendo como figura a Sulemana.

Messi y Neymar
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

París, Francia. El Paris Saint Germain (PSG) pierde el paso perfecto en la Ligue 1 al ser derrotado por el Stade Rennais con marcador de 2-0 aunque la escuadra parisina tiene seis puntos de ventaja sobre el Lens para seguir cómodo en el liderato.

El tridente ofensivo de la escuadra de Mauricio Pochettino (Messi, Neymar y Mbappe), junto con Di María en el campo no pudieron cambiar la historia del partido. En cambio, Sulemana fue un huracán permanente para el PSG, incapaz de poderlo detener en corto. Más que limitarle, sus 19 años fueron el mejor pretexto para ser irreverente, descarado frente al mejor equipo de Francia.

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El primer gol llegó al borde del descanso. Gaetan Laborde recibió un balón bombeado dentro del área y batió junto al poste izquierdo al arquero italiano Gianluigi Donnarumma.

Con el 1-0 terminó la primera parte, y apenas comenzada la segunda, en el minuto 46, Flavien Tait enganchó una gran volea dentro del área que se coló en la portería del PSG. El árbitro, tras consultar con los asistentes del VAR, dio por bueno el gol.

Stade Rennais.jpg
|REUTERS


El juego de toque del PSG sólo le sirvió para ganar la estadística de posesión, ya que sus combinaciones no lograron perforar la defensa local pese a su impresionante tridente ofensivo.

Cuando el cansancio le pasó factura al equipo local, llegó el mejor momento de un PSG sin suerte. Messi, discreto hasta entonces, lanzó al larguero un libre directo desde la frontal.

En el 68, Kylian Mbappé marcó de disparo raso junto al poste izquierdo, pero el VAR decretó que hubo fuera de juego y el tanto no fue convalidado.

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Neymar sale molesto al ser sustituido

La mueca esta vez fue de Neymar, molesto al ser sustituido por Icardi al minuto 76 del encuentro.
Con esta derrota el PSG, que había ganado sus ocho partidos anteriores, deja escapar sus primeros puntos en la liga francesa.

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