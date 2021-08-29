Lionel Messi sale a la banca en el encuentro del PSG frente al Reims

El entrenador del París Saint-Germain, Mauricio Pochettino, definió el once inicial para el encuentro de la Jornada 4 de la Ligue 1, en la que el PSG se medirá al Reims.

Con Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en la convocatoria, el entrenador argentino no mandará de inicio al tridente en la delantera, pues el exjugador del Barcelona saldrá a la banca.

A pesar de haber estado entrenando con el PSG durante dos semanas, Leo Messi no ve actividad en un partido desde el 16 de mayo, cuando el Barcelona se enfrentó al Celta de Vigo.

"Messi llegó tarde a la pretemporada, estará en el banco. Hoy puede tener algunos minutos”, comentó Pochettino antes del encuentro en la cancha del Stade Auguste-Delaune.

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Alineación del PSG

A continuación, el once titular del PSG para enfrentar al Reims:

Navas, Hakimi, Marquinhos, Kehrer, Diallo, Verratti, Gueye, Wijnaldum, Di Maria, Mbappé y Neymar.

La banca está conformada por Kimpembe, Paredes, Pereira, Draxler, Kalimuendo, Messi, Dina-Ebimbe y Donnarumma.

Se espera que este domingo 29 de agosto, Lionel Messi haga su debut con los colores del París Saint-Germain. Si finalmente ingresa con el PSG, será la primera vez que Messi juegue con la camiseta de otro club desde su debut en el futbol profesional, al que llegó a los 17 años para jugar con el Barcelona.

El Reims sale de la siguiente forma:

Rajkovic, Gravillon, Faes, Abdelhamid, Foket, Munetsi, Cassama, Lopy, Kebbal y Mbuku.

¿A qué hora juega el PSG?

El encuentro entre el París Saint-Germain y el Reims, correspondiente a la cuarta fecha de la Ligue 1, se disputará este domingo 29 de agosto en punto de las 13:45 horas, tiempo del Centro de México, del cual podrás seguir todas las acciones en vivo a través de las plataformas digitales de TV Azteca Deportes..

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