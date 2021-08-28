Real Madrid retiraría su oferta por Kylian Mbappé

El Real Madrid ya puso un ultimátum al caso de Kylian Mbappé. Los rumores de su llegada a la escuadra merengue no cesan y el mercado de fichajes está próximo a cerrar, pues el periodo de transferencias finaliza el 31 de agosto.

Según el diario Le Parisien, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti retiraría la oferta por el jugador de 22 años de edad en caso de que el fichaje no se cerrara este fin de semana.

Cabe recordar, que el conjunto merengue puso sobre la mesa la cantidad de 170 millones de euros para llevar a Mbappé a sus filas, no obstante, la negociación con el club que preside Nasser Al-Khelaïfi sigue sin avanzar, pues el cuadro de la capital de Francia habría puesto el precio de 220 millones de euros para dejar salir a Kylian al Real Madrid.

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El mercado de fichajes cierra el próximo 31 de agosto y el conjunto de La Liga no quiere que tarde más la operación por Mbappé, por lo que la estrategia de Florentino Pérez sería presionar al PSG con el ultimátum en busca de cerrar las negociaciones por el delantero de Francia.

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Los números de Mbappé con el PSG

A lo largo de cuatro temporadas con el París Saint-Germain, Kylian Mbappé se ha convertido en una figura del equipo de la capital de Francia, con el que ha logrado conquistar 11 títulos entre campeonatos de la Ligue 1, Copas de Francia, Copas de la Liga y Supercopas.

El juvenil de 22 años de edad ha disputado un total de 171 partidos en todas las competencias y ha logrado marcar en 132 ocasiones.

Durante la temporada 2021/2, Mbappé ha disputado tres partidos y registra una anotación luego de tres fechas de la Ligue 1.

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