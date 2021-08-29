Messi, Neymar y Mbappé, convocados por el PSG para el juego vs Reims

Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé, fueron convocados para el partido que disputará el París Saint-Germain el campo del Reims, en lo que supone la primera aparición del astro argentino en una lista del club de la capital de Francia.

📋 Un groupe de 22 joueurs pour ce déplacement à Reims 👀#SDRPSG pic.twitter.com/3uKFEGjxo8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 29, 2021

La convocatoria incluye también al delantero, Kylian Mbappé, jugador por el cual el Real Madrid lanzó una oferta al PSG por valor de 180 millones de euros, y sobre el que se mantiene el suspenso acerca de si cambiará de equipo antes del cierre del mercado, el cual termina el próximo martes 31 de agosto.

El técnico del PSG, Mauricio Pochettino, ya había avanzado que incluiría en la lista de su convocatoria a su tridente de ataque, aunque insinuó que tal vez no jueguen todos de inicio.

“Mbappé, Messi y Neymar seguramente estarán dentro de los convocados. Veremos si están dentro de la partida de los once elegidos para mañana", señaló el técnico argentino en la conferencia de prensa previa al encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Ligue 1.

Si finalmente debuta con el PSG, será la primera vez que Messi juegue con la camiseta de otro club desde su debut en el futbol profesional, al que llegó a los 17 años para jugar con el Barcelona.

El resto de la convocatoria del PSG no tiene sorpresas, con Navas y Donnarumma como porteros, Hakimi, Kipembe, Marquinhos, Verratti, Paredes, Di María, Danilo, Wijnaldum, Herrera, Diallo, Draxler, entre otros jugadores habituales en el conjunto de París.

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¿A qué hora juega el PSG?

El encuentro entre el París Saint-Germain y el Reims, correspondiente a la cuarta fecha de la Ligue 1, se disputará este domingo 29 de agosto en punto de las 13:45 horas, tiempo del Centro de México.

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