Llegada de Messi habría molestado a Mbappé

La llegada de Lionel Messi al París Saint-Germain ha causado revuelo en el interior del club de la capital francesa, y es que, si bien el argentino tiene muchos amigos en el plantel, a Kylian Mbappé no le habría encantado compartir vestidor con el ex blaugrana.

“Kylian Mbappé quiere irse. Ha solicitado su bono de salida y no desea prorrogar. O es el Real Madrid este verano o quedará libre en un año. Ya había advertido hace varias semanas que no quería jugar con Messi”, publicó en sus redes sociales el periodista del diario deportivo francés L’Equipe, Thibaud Vezirian.

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¿Cuál sería la razón de Mbappé para pedir su salida?

De acuerdo a los rumores que rodean el entorno del PSG, Kylian Mbappé ya habría expresado su deseo de dejar el equipo para emigrar al Real Madrid hace unos meses; aunado a esto, el joven francés buscaría ser el centro de un proyecto deportivo, donde los reflectores estén sobre él y sin duda con la llegada de Lionel Messi, Mbappé estaría pasando a segundo plano.

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Por otra parte, Kylian Mbappé nunca ha ocultado que en su infancia idolatraba al portugués Cristiano Ronaldo, por lo que su posible fichaje por el Real Madrid le ayudaría a dar un paso grande en la emulación de la carrera de su fuente de inspiración cuando era niño.

¿Qué pasaría en el PSG si sale Kylian Mbappé?

Propios y extraños se ilusionaron con la posibilidad de tener en un tridente ofensivo al brasileño Neymar, Lionel Messi y Kylian Mbappé; pero ante la posible salida de este último, se rumora que el directivo del PSG, Nasser Al-Khelafi buscaría incorporar al Cristiano Ronaldo a la plantilla.

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El movimiento suena ambicioso y un tanto ficticio; sin embargo, el contrato de CR7 culmina el próximo año, por lo que la Juventus podría cobrar algo por él lusitano antes de que se vaya gratis. Por lo tanto, ante esta situación la ecuación no suena tan descabellada y el hecho de juntar a Cristiano Ronaldo con Lionel Messi, sin duda sería el más grande “bombazo” en tal vez toda la historia del futbol.