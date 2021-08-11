Familia de Messi podría vivir en casa de Sergio Ramos

El fichaje de Lionel Messi con el París Saint-Germain ya se hizo oficial; sin embargo, con la premura de su contratación, el argentino aún no tiene una casa en la capital francesa, por lo que algunos medios informan que el defensor español Sergio Ramos le habría ofrecido su hogar mientras encuentra la que será su nueva morada.

“Si tu familia y tú prefieren estar en una casa antes de un hotel, pueden quedarse en la mía”, habría sido el mensaje del ex capitán del Real Madrid al ex capitán del FC Barcelona.

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Si bien nadie duda del compañerismo y buena fe de Sergio Ramos, no deja de ser extraño y hasta un tanto surrealista que el andaluz le ofrezca su hogar al rosarino, luego de tantos enfrentamientos y roces que tuvieron en los Clásicos de la LaLiga.

Vestidor del PSG será amistoso con Lionel Messi

“Se encontrará con un grupo muy bueno. Además de sus amigos, también están Keylor, Ander Herrera… Es un vestuario en el que se habla castellano. Si ya se hablaba en la época de Tuchel, imagínate desde que está Pochettino”, comentó un empleado del cuadro parisino al diario argentino La Nación.

Messi en su nueva aventura por el PSG

Luego de más de 20 años de pertenecer al FC Barcelona, Lionel Messi defenderá por primera vez a otro club desde que fue reclutado por el cuadro catalán cuando militaba en las fuerzas inferiores de Newell’s Old Boys en Argentina.

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Aparentemente, Messi no verá acción este sábado cuando su nuevo club enfrente al Racing de Estrasburgo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en duelo perteneciente a la semana dos de la Ligue 1; por lo que el debut del ex blaugrana podría darse hasta el viernes 20 de agosto ante el Stade Brestois.