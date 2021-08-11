Kylian Mbappé, sin excusas para dejar al PSG por el Real Madrid

Luego de los rumores que colocan a Kylian Mbappé como refuerzo del Real Madrid, el presidente del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, aseguró este miércoles que, con el fichaje de Lionel Messi, el juvenil no tiene excusas para dejar el club, pues contrato llega a su fin en junio de 2022.

"Kylian es parisino, muy competitivo. Ha dicho que quería un equipo competitivo, ahora no hay equipo más competitivo. No tiene excusa para hacer otra cosa", dijo el dirigente en la conferencia de prensa de presentación de Messi, en el Parque de los Príncipes.

Al-Khelaifi respondió así a los rumores que siguen circulando sobre la voluntad del joven francés de unirse al Real Madrid y dejar el PSG, incluso después de la llegada de Messi.

"Es un momento fantástico para nosotros", indicó Al-Khelaifi en la conferencia de prensa en la que Messi habló por primera vez como parisino.

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Mbappé sueña en ganar Champions League con el PSG

Con la llegada de Lionel Messi al París Saint-Germain, el cuadro dirigido por Mauricio Pochettino vuelve a levantar la mano como uno de los favoritos a ganar la Champions League, título que se les ha negado pese a las grandes inversiones que han realizado.

Y es que anteriormente, Kylian Mbappé declaró que sueña con ganar la Liga de Campeones con su actual equipo. Esto, en una entrevista que le realizó Neymar para la revista del club, por lo que su estadía en la capital de Francia podría estar asegurada tras el fichaje del astro argentino.

Durante la presente campaña, 2021/22, Mbappé ya jugó su primer partido durante el encuentro de la primera fecha entre el PSG contra el Troyes, en el cual la escuadra de Pochettino sumó sus primeros tres puntos tras ganar por 2-1 en el Stade de l'Aube.

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