Liguilla Clausura 2026: Los favoritos para avanzar a semifinales de la Liga MX según la IA

La Liguilla del Clausura 2026 ya está definida y, de acuerdo con un modelo de inteligencia artificial especializado en Liga MX, los cruces de Cuartos de Final podrían confirmar una tendencia que ha marcado el torneo. Donde los equipos con plantillas más profundas y mayor presencia extranjera tendrían ventaja en una fase donde las ausencias por convocatoria mundialista pueden ser determinantes.

El análisis tomó en cuenta rendimiento reciente, profundidad de plantilla, desgaste físico por los partidos de la Concacaf Champions Cup 2026, bajas sensibles y capacidad de respuesta en series de ida y vuelta, arrojando a los cuatro clubes que avanzarían a las semifinales.

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Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026

En la serie entre Chivas y Tigres, la proyección coloca como favorito al conjunto regio. El modelo detecta que Chivas llega condicionado por la baja de sus jugadores convocados para la Seleccion Mexicana, mientras que Tigres mantiene una base sólida de extranjeros y jugadores experimentados que sostienen su estructura competitiva, pero con la ventaja de que gano ante Nashville su partido de Ida en la Concacahampions.

Para la llave entre Cruz Azul y Atlas, la inteligencia artificial proyecta una serie cerrada, pero con ventaja para La Máquina. Aunque Cruz Azul tendrá la baja de Erik Lira, su estructura táctica y el peso de sus piezas sudamericanas aparecen como factor diferencial para imponerse en la eliminatoria.

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En el Clásico Capitalino entre Pumas y América, el modelo de Inteligencia Artificial mantiene a las Águilas como favoritas, a pesar de que Universidad Nacional llega con la etiqueta de líder. Pese a sufrir las sensibles bajas de sus seleccionados nacionales, el análisis destaca la imponente jerarquía del conjunto azulcrema.

El peso de un equipo que lleva años de constancia en Liguilla y que viene de consumar un histórico tricampeonato inclinaría la serie a su favor. A esto se suma la capacidad de jugadores como Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez, quienes tomarán la batuta para asumir el protagonismo en esta llave de altísima exigencia.

Finalmente, en la eliminatoria entre Toluca y Pachuca, la IA mantiene al bicampeón como favorito para avanzar. Aunque Toluca llega con desgaste tras actividad internacional, el sistema establecios por "Turco" Mohamed, reconoce la regularidad que ha mostrado durante todo el año futbolístico.

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Los equipos que avanzarán a las semifinales del Clausura 2026

De esta manera, el modelo proyecta unas semifinales con Tigres, Cruz Azul, Club América y Deportivo Toluca, como los equipos que seguirían en la pelea por el título del Clausura 2026. Un escenario que, de cumplirse, confirmaría que en esta Liguilla la profundidad de plantilla puede pesar más que cualquier otra variable.



Cruz Azul

Toluca

Tigres

America

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