OFICIAL: Fechas y horarios definidos para los Cuartos de Final en la Liguilla de la Liga MX Femenil

¡La espera ha terminado! Luego de un cierre de torneo regular vibrante que consolidó a América como el líder en la Tabla, la Liga BBVA MX Femenil ha hecho oficiales los horarios para los encuentros de ida y vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026.

La actividad arrancará este 29 de abril, marcando el inicio de una Liguilla que promete emociones fuertes, con duelos muy parejos.

Partidos de Ida:

Juárez vs. América: Estadio Olímpico Benito Juárez - Miércoles 29 de abril - Horario: 21:00 hrs.



- Cruz Azul vs. Monterrey: Estadio Centenario - Miércoles 29 de abril - Horario: 19:00 hrs.



- Toluca vs. Tigres: Estadio Nemesio Díez - Jueves 30 de abril - Horario: 21:00 hrs.



- Guadalajara vs. Pachuca: Estadio Akron - Jueves 30 de abril - Horario: 19:07 hrs.

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Partidos de Vuelta:

Para los partidos definitivos donde conoceremos a los cuatro semifinalistas: