Medios de Francia reaccionan al homenaje de la afición de Tigres a Gignac: “escalofríos por un reconocimiento eterno”

La tarde/noche del 25 de abril en el Estadio Universitario no solo estuvo marcada por la goleada de Tigres sobre Mazatlán FC, sino por el emotivo homenaje que la afición auriazul le brindó a André-Pierre Gignac, un reconocimiento que incluso cruzó el Atlántico y generó eco en medios de Francia.

El conjunto felino cerró la fase regular del Clausura 2026 con una contundente victoria de 5-1 en casa, en un partido donde volvió a aparecer la influencia de Gignac desde los primeros minutos. Apenas al minuto 3, el francés asistió a Ángel Correa en una jugada de peligro, y minutos después estuvo cerca de marcar con un remate de cabeza.

La goleada terminó de sellarse en el tiempo agregado con las anotaciones de Juan Brunetta y Diego Sánchez, desatando la fiesta total en El Volcán. Pero más allá del resultado, la gran imagen de la noche estuvo en las tribunas.

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Un reconocimiento para un HISTÓRICO de Tigres 🐯



Momento EMOTIVO se vivió en El Volcán durante el minuto 10 del Tigres vs Mazatlán.



🗣️ "Un hombre que llegó para hacer HISTORIA..."#HartoFutBox pic.twitter.com/rpHnG5DgaD — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) April 25, 2026

El homenaje a su goleador Frances

La afición convirtió el estadio en un homenaje viviente para su máximo ídolo. Con un mosaico binacional que mezcló los colores de las banderas de México y Francia, la grada rindió tributo a André-Pierre Gignac, el delantero que cambió la historia del club.

El momento cumbre llegó cuando todo el inmueble se pintó de amarillo y apareció un enorme mensaje con la frase “Gracias Gignac”, mientras en distintos sectores del estadio lucieron mosaicos con las iniciales “APG”, el mítico dorsal 10 y los colores de ambas naciones.

La escena no pasó desapercibida en Europa. Medios franceses retomaron las imágenes del homenaje y lo calificaron como un reconocimiento eterno, destacando la conexión única que Gignac construyó con la afición regiomontana desde su llegada en 2015.

"Escalofríos por un reconocimiento eterno. El increíble y suntuoso tifo del club mexicano de los Tigres para rendir homenaje al delantero francés André-Pierre Gignac, quien sin duda jugó el último partido de su carrera a los 40 años. Simplemente magnífico", publicó el medio francés en redes sociales

Con 222 goles, cinco títulos de Liga MX, una Concachampions y tres campeonatos de goleo, Gignac construyó un legado irrepetible con la camiseta auriazul, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia del club y uno de los extranjeros más importantes que han jugado en el futbol mexicano.

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Emotivo homenaje |Mexsport

¿Gignac se retira al finalizar su participación en el Clausura 2026?

Aunque el homenaje hizo pensar a muchos que se trataba de la despedida definitiva del delantero francés, distintos reportes apuntan a que todavía no sería el final de su ciclo con Tigres.

La versión que toma fuerza es que André-Pierre Gignac extendería su permanencia seis meses más con el club antes de poner fin a su carrera profesional, para después integrarse a la estructura directiva de Tigres de la UANL.

Esto toma relevancia luego de que en semanas recientes surgieran rumores que lo vinculaban con Pachuca, escenario que hoy parece perder fuerza.

Por ahora, el homenaje no habría marcado el adiós de una era, sino una pausa para reconocer todo lo que ya construyó una leyenda que todavía tendría capítulos por escribir en San Nicolás.

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