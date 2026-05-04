ÚLTIMA HORA: América pierde a una de sus grandes figuras para enfrentar a Pumas

Las alarmas se han encendido en el Club América. Los planes del técnico brasileño André Jardine para el encuentro de vuelta ante Pumas de los Cuartos de Final del Clausura 2026 se verán afectados ya que Cristian Borja causa baja por una lesión de rodilla.

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A través de un comunicado en sus redes sociales emitido por el departamento médico de las Águilas, se confirmó que el lateral colombiano sufrió una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. El zaguero tuvo que abandonar el campo tras una acción fortuita en la que su articulación realizó un movimiento antinatural, obligando al cuerpo técnico a realizar una modificación inmediata.

¿Cuánto tiempo estará fuera Cristian Borja?

Aunque el América fue cauteloso al señalar que el tiempo de recuperación será "de acuerdo a su evolución", la medicina deportiva establece parámetros claros para este tipo de afectaciones, dependiendo siempre del grado de la lesión (I, II o III).

Para un atleta de alto rendimiento, los tiempos estimados suelen ser:

Grado I (Esguince leve): De 1 a 2 semanas. Se trata de un estiramiento excesivo del ligamento sin rotura.

De 1 a 2 semanas. Se trata de un estiramiento excesivo del ligamento sin rotura. Grado II (Rotura parcial): De 3 a 6 semanas. Requiere un periodo de inmovilización parcial y fisioterapia intensa para recuperar la estabilidad.

De 3 a 6 semanas. Requiere un periodo de inmovilización parcial y fisioterapia intensa para recuperar la estabilidad. Grado III (Rotura total): De 8 a 12 semanas. En casos severos, podría requerir intervención quirúrgica, aunque el ligamento colateral medial suele sanar bien con tratamiento conservador.

Considerando la exigencia del calendario para las Águilas, perder a Borja por un periodo mínimo de un mes parece el escenario más probable. Esto obligará a Jardine a buscar variantes en una banda izquierda que ha sido clave para el equilibrio del equipo.

Un golpe duro en la recta final

La baja de Cristian Borja llega en un momento crítico. El colombiano se había asentado como una pieza de seguridad y profundidad por la banda, aportando esa cuota de experiencia necesaria en partidos de alta intensidad como el de Pumas.

Ahora, el cuerpo médico del América trabajará a marchas forzadas para reducir los plazos, mientras el resto del plantel deberá cerrar filas para cubrir un hueco que, en el papel, luce difícil de llenar.

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¿Cuándo es el partido de vuelta entre Pumas vs América?

El encuentro de vuelta de lo Cuartos de Final entre Pumas y América se llevará a a cabo en el Estadio Olímpico Universitario este domingo 10 de mayo a las 19:15 horas tiempo del centro de México. El partido de ida termino en empate a tres goles.

