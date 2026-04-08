La Liguilla al momento tras el partido pendiente en el Clausura 2026 ¡Así se jugarán los Cuartos de Final!

El torneo Clausura 2026 de la Liga MX avanza hacia la Jornada 14 y luego de disputarse un partido pendiente, la Liguilla al momento llama la atención por los cruces que podrían darse, destacando el Toluca vs América en los Cuartos de Final, un platillo enorme para comenzar la disputa en la recta final por el título.

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Es cierto que aún falta torneo, restarán todavía la Jornada 14, 15, 16 y 17, y en esos compromisos muchas cosas pueden ocurrir. Una caída trepidante o una seguidilla que impulse a equipos que aún mantienen esperanzas para ir a Liguilla.

Sin embargo, los ocho equipos que están en la cima se han mantenido constantes y podría pensarse que mantendrán la marcha hasta el último juego del torneo regular.

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Estos son los equipos virtualmente calificados a la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX

1 Chivas 31 pts

2 Cruz Azul 27 pts

3 Toluca 26 pts

4 Pachuca 25 pts

5 Pumas 24 pts

6 América 18 pts

7 Atlas 18 pts

8 Tigres 17 pts

Así se jugaría los Cuartos de Final del Clausura 2026

Chivas vs Tigres

Cruz Azul vs Atlas

Toluca vs América

Pachuca vs Pumas

Crédito: Mexsport

El resultado del partido pendiente del Clausura 2026 Querétaro vs Juárez

Este martes se jugó un Juárez, el partido pendiente de la Jornada 7 entre Querétaro y Bravos, terminando con un empate 1-1. Los anotadores fueron Jhojan Julio en tiempo agregado y cuando parecía que Gallos se iban a llevar la victoria, hasta el 90 +11 Oscar Estupiñán marcó el del empate.