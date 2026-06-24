Link LIBRE y GRATIS para ver el México vs Chequia EN VIVO en el Mundial 2026

Esta noche la Selección Mexicana se enfrenta a Chequia en el estadio Ciudad de México en calidad de visitante, el partido comienza en punto de las 19:00 horas del centro de México. Javier Aguirre y sus seleccionados buscarán cerrar esta fase de grupos con paso perfecto, esto tras ganarle a Sudáfrica 2-0, a Corea del Sur 1-0 y ahora buscarán cerrar el camino ante Chequia.

Todo México estará atento a este partido, hay muchas posibilidades de que veamos los primeros minutos de Guillermo Ochoa y de esta manera entrará en la exclusiva lista de los jugadores que han disputado 6 Copas del Mundo. Es por eso que en TV AZTECA te traeremos a través de todas nuestras plataformas la transmisión, sin embargo, aquí te dejaremos el LINK OFICIAL para VER GRATIS el partido de Chequia vs. México desde nuestro sitioi web.

—>Link gratis para ver el partido entre Chequia vs México <—

En caso de no recibir ningún gol en contra la Selección Mexicana podría estar firmando una fase de grupos en la que no recibiría ni un solo gol en contra.

Podría interesarte:

