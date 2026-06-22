OFICIAL: Equipo de la Liga BBVA MX suma CUATRO refuerzos para el Apertura 2026

El mercado de fichajes en la Liga MX siempre suele traer sorpresas y en esta ocasión no han quedado a deber pese a que todos los reflectores están sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026™, y es que recién se hizo oficial que el Club Santos realizó 4 movimientos en el presente mercado de fichajes.

¿Qué fichajes realizó el Club Santos?

El primer nombrado es un jugador querido por toda la afición del club, se trata de Eduardo “El Mudo” Aguirre, llegó al Santos en 2019 y se fue en 2023, hoy regresa al club que lo formó y que le ha dado las bases de su carrera. “El Mudo” jugó con Santos un total de 108 partidos durante su primera etapa y fue parte del plantel subcampeón del Torneo GUARD1ANES 2021.

Por otro lado, se incorpora un jugador con paso por la Serie A, Diego González de 23 años llegas después de su paso por Atlas donde jugó un total de 49 partidos. Ha sido seleccionado nacional de la sub 20, sub 23 y Mayor de Paraguay.

De igual manera se reincorpora al club un jugador que estuvo formándose en España durante casi 3 años, debuta con Santos en enero del 2023 y posterior a esto continuó su formación con el Sporting Atlético.

La portería es una posición que sonaba a que se quedaría vacía tras la probable salida de Carlos Acevedo y es por eso que decidieron reforzar esta posición, llega desde argentina Franco Pardo, arquero nacido en 1997 que cuenta con experiencia en Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Palestino, All Boys, Unión de Santa Fe y Racing Club de Avellaneda, institución con la que participó en competencias internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Estos son los últimos movimientos que anunció el club Santos Laguna, aún hay mucho tiempo para negociaciones.

Lee también:

