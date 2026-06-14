Link libre y GRATIS para ver HOY domingo 14 de junio, los juegos del Mundial 2026

Este 12 de junio podremos disfrutar de 4 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, todo comenzará el partido de Alemania vs Países Bajos, a las 14:00 horas se jugará el Países Bajos vs Japón, a las 17:00 horas Costa de Marfil enfrentará a Ecuador y Suecia enfrentará a Túnez. Es por eso que en TV Azteca te ahorraremos el trabajo de buscar dónde ver los partidos y te dejaremos a continuación el link definitivo para ver LIBRE y GRATIS los juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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¿Cómo viene Países Bajos para enfrentar a Japón?

Países Bajos llega a su primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como favorito para llevarse la victoria, una plantilla plagada de estrellas como: Virgil. Van Dijk, Micky Van de Ven, Dumfries, Gravenberch, Frenkie De Jong, Cody Gakpo, entre otros. Pese a que en los partidos de preparación previo a la fiesta mundialista no dieron los mejores resultados, nombre por nombre superan en su mayoría a los seleccionados japoneses que recientemente perdieron a Mitoma por lesión; de igual manera, Países Bajos no debe confiarse, Japón cuenta con jugadores explosivos que en cualquier momento podrían sorprender a la línea defensiva comandada por Van Dijk.

¿Cómo viene Suecia para enfrentar a Túnez?

Por su parte, Suecia se encuentra en una situación similar cuenta con jugadores que en principio se podría creer que han demostrado mayor calidad de juego que los seleccionados de Túnez: Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Lucas Bergvall, Yasin Ayari y Anthony Elanga son los principales jugadores que podrían comlicar el desarrollo del juego de Túnez. Sin embargo, en este deporte no hay nada escrito y sorpresas siempre puede haber.