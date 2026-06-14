Suecia vs Túnez: Estos son los jugadores más caros de Suecia previo a su debut en el Mundial 2026

La selección de Suecia se presenta en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ con una nómina que mezcla madurez competitiva y una proyección estelar. Bajo la dirección de Graham Potter, el combinado sueco ha consolidado un núcleo de futbolistas que no solo brillan en los clubes más exigentes de Europa, sino que también ostentan los valores de mercado más altos del plantel.

Estos son los cinco referentes que lideran la cotización del equipo antes de su esperado estreno ante Túnez en el Estadio Monterrey.

Los líderes del mercado nórdico

El liderazgo económico y futbolístico de Suecia recae, ante todo, en su temible dupla de ataque. Alexander Isak, delantero del Liverpool, encabeza la lista con una valoración de 85 millones de euros, consolidándose como la máxima figura y el arma más peligrosa para las defensas rivales. A muy corta distancia le sigue Viktor Gyökeres, artillero del Arsenal, cuya capacidad goleadora y físico imponente lo sitúan con un valor de mercado de 65 millones de euros, conformando un frente de ataque que cualquier selección del mundo envidiaría.

Podría interesarte: Penta es el mejor luchador de la WWE en la actualidad; este imponente dato lo demuestra

Por otro lado, la juventud y la proyección se hacen presentes en el mediocampo con figuras como Lucas Bergvall, del Tottenham Hotspur, y Yasin Ayari, quien milita en el Brighton & Hove Albion. Ambos mediocampistas han visto sus valores de mercado dispararse hasta los 35 millones de euros cada uno, convirtiéndose en piezas fundamentales en la estructura táctica de Potter para este torneo.

Finalmente, el veloz extremo Anthony Elanga, quien defiende la camiseta del Newcastle United, cierra este top 5 con una cotización de 32 millones de euros, aportando esa chispa de desequilibrio por las bandas que será clave para abrir los espacios ante un conjunto tunecino que se espera sea sumamente hermético en el Estadio Monterrey.

Información tomada de Transfermarkt.

¿A qué hora jugará Suecia vs Túnez?

Suecia y Túnez se enfrentarán en punto de las 20:00 horas en su primer duelo de esta Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Lee también:

