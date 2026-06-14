Ecuador vs Costa de Marfil: ¿A qué hora es el partido de la Tri en su debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por el Grupo E?

La Selección de Ecuador inicia su aventura en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ este domingo 14 de junio enfrentando a un hueso duro de roer: Costa de Marfil. Encuadrados en un Grupo E que luce de pronóstico reservado junto a Alemania y Curazao, arrancar sumando de a tres puntos es vital para las aspiraciones de ambos bandos.

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El escenario para esta cita histórica será el imponente Estadio de Filadelfia, en Pensilvania, Estados Unidos. La escuadra dirigida por el argentino Sebastián Beccacece salta a la cancha con un plantel joven y altamente cotizado, buscando extender una brillante racha de partidos invictos. Para que no te pierdas el pitazo inicial, aquí te detallamos los horarios de transmisión oficiales.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Costa de Marfil?

Para toda la afición que apoyará a la distancia, programen sus alarmas para la tarde dominical. El partido está programado para iniciar en los siguientes horarios exactos según tu ubicación geográfica:

México (Centro): 17:00 horas.

17:00 horas. Ecuador (Quito): 18:00 horas.

18:00 horas. Estados Unidos (Este / Hora de Filadelfia): 19:00 horas.

19:00 horas. Estados Unidos (Pacífico): 16:00 horas.

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¿Dónde sintonizar la transmisión EN VIVO?

El duelo no se verá por televisión abierta por lo que lo podrás seguir minuto a minuto desde aztecadeportes.com.

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