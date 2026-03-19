Lionel Messi no jugará en el Estadio Banorte pero sí lo hará en este hermoso estadio de América

Lionel Messi no jugará en México tras tantas especulaciones. Inter Miami fue eliminado de la Concacaf Champions Cup en Octavos de Final, por lo que Nashville SC será el rival del Club América en la siguiente ronda. De esta manera, el astro argentino no estará presente en CDMX como esperaban miles de aficionados. Sin embargo, ‘Leo’ visitará uno de los estadios más emblemáticos de América en este mes de marzo.

Si bien es cierto que Messi no estará presente en territorio nacional, la selección de Argentina confirmó que jugará un amistoso contra Guatemala el próximo 31 de marzo y se llevará a cabo en el mítico estadio de Boca Juniors, La Bombonera. Esto quiere decir que Lionel estará presente en Buenos Aires, siendo posiblemente su último partido en su país con la ‘Albiceleste’.

Messi jugará en La Bombonera en la fecha FIFA de marzo|Crédito: Boca Juniors

Cabe destacar que si bien el Estadio Más Monumental suele ser el recinto donde Argentina juega de local, el mismo no estará disponible debido a que por esas fechas se llevarán a cabo recitales de la banda de rock AC/DC. Un dato curioso es que la ‘Albiceleste’ también fue local en La Bombonera en el último juego previo al Mundial de Qatar 2022. ¿Se trata de una cábala o mera coincidencia?

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Los antecedentes de Messi jugando en La Bombonera

No han sido muchas las veces que Messi estuvo presente en el estadio de Boca. En total son 7 partidos con un saldo de 4 triunfos, 2 empates y 1 derrota. Cabe destacar que el futbolista de 38 años estuvo presente en La Bombonera en otros dos encuentros más, pero no son considerados “oficiales”.

Se trata de la Copa Solidaridad de la Fundación PUPI disputado en diciembre del año 2005, siendo la primera vez que Messi jugó en La Boca. Además, estuvo presente en el partido de despedida de Juan Román Riquelme, el cual se llevó a cabo el 25 de junio de 2023, un día después de su cumpleaños.

Messi podría jugar un segundo partido en La Bombonera

La selección de Argentina se encuentra negociando un segundo amistoso para la fecha FIFA que se jugará este mes. De acuerdo a la información que comparte el periodista argentino Esteban Edul, hay muchas posibilidades de que la ‘Albiceleste’ se enfrente a Honduras el 27 de marzo. La sede también sería La Bombonera, por lo que Messi podría tener dos apariciones en dicho estadio a fines de mes.