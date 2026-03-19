La regla que solo existe en la Concacaf y le impidió a Lionel Messi jugar en México

Los aficionados mexicanos mantenían expectativas altas por presenciar en vivo a Lionel Messi en Ciudad de México. Esto podría haber sido posible si Club América e Inter Miami se cruzaban en los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup 2026. Si bien es cierto que los azulcremas cumplieron con su tarea y eliminaron a Philadelphia Union con un global de 2-1, el equipo del astro argentino no tuvo la misma suerte.

Inter Miami fue eliminado debido a la regla del gol de visitante, la cual sigue vigente en el torneo de Concacaf a pesar de haber sido erradicada de la gran mayoría de los torneos a nivel internacional, luego de empatar 1-1 ante Nashville SC en el Chase Stadium. Messi alcanzó su gol número 900 en su carrera, pero Las Garzas no pudieron mantener la victoria parcial y el empate sentenció el futuro del conjunto de Florida en la competición.

Lionel Messi y su Inter Miami fueron eliminados de la Concachampions 2026|Crédito: Inter Miami CF

De esta manera, Nashville tomó el lugar de Inter Miami y se enfrentará al América en los Cuartos de Final de la Concachampions. Por otro lado, la afición mexicana se quedó con las ganas de presenciar el futbol del crack de la selección de Argentina en CDMX, aunque disfrutará la presencia de Cristiano Ronaldo en la reinauguración del Estadio Banorte durante el amistoso que jugará México contra Portugal el próximo 28 de marzo.

INTER DE MIAMI FUERA DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP 🤯



Nashville avanza a los cuartos de final por el criterio de gol de visitante, ahora espera rival entre América y Philadelphia 🔥



Poco pudo hacer Messi a pesar de marcar el primer gol del encuentro y se esfuma el sueño de verlo… pic.twitter.com/jsIg6RgRVL — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 19, 2026

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¿Qué es la regla del gol de visitante?

La regla del gol de visitante señala que los goles que un equipo marca fuera de casa valen doble en caso de empatar en el marcador global. Durante muchos años, esta normativa se utilizó como un método de desempate en el futbol, principalmente en eliminatorias donde dos equipos se enfrentan en partidos de ida y vuelta, uno en casa y otro en el estadio del rival.

En conclusión, si el marcador global queda en empate durante la serie, el equipo que haya anotado más goles fuera de casa será quien avance a la siguiente ronda del torneo. La principal idea de esta regla era ayudar al espectáculo y evitar alargues de tiempo en prórrogas dentro de las eliminatorias. Sin embargo, muchos cruces definían al vencedor a través de este criterio, por lo que fue erradicado de las principales competencias en 2021.

Los torneos que aún cuentan con la regla del gol de visitante

A día de hoy, son muy pocos torneos los que cuentan con esta normativa. La Concacaf Champions Cup es una de ellas, además de algunas competencias de la Confederación Africana de Futbol. Cabe destacar que en ligas de menor nivel o regionales aún se sigue utilizando esta regla alrededor del mundo, pero competencias de peso como la UEFA Champions League, Europa League, Copa Libertadores, entre otras, la han eliminado.