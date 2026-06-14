¿Cuántos goles necesita Lionel Messi para ser el máximo anotador en la historia de los Mundiales?

Lionel Messi está a solo unos días de disputar su sexta Copa del Mundo, alcanzando un récord sin igual junto a otras figuras como Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa. Además, el jugador argentino tiene en mente un nuevo récord de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

🇦🇷 Lionel Messi | FIFA World Cup Goals

Después de lo conseguido hace cuatro años en donde comandó a la Selección de Argentina al título en Qatar 2022, ahora Lionel Messi tiene en mente lograr un trofeo individual. Por tal motivo, aquí conocerás cuántos goles tiene que meter para ser el máximo anotador histórico de los Mundiales.

Los goles que Lionel Messi necesita para ser el máximo anotador en la historia de los Mundiales

Después de cinco mundiales disputados, así como de tener participación en un total de 26 partidos mundialistas gracias a lo sucedido en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, Lionel Messi está en el Top 5 de máximos goleadores en la historia mundialista.

Te puede interesar: Duckens, el futbolista que prefirió a Haití sobre Francia por esta razón

Te puede interesar: El jugador que pasó de pedir trabajo en redes a jugar con Escocia

En estos momentos, el jugador del Inter Miami suma un total de 13 goles en los Mundiales, mismos de los cuales siete se dieron precisamente en Qatar 2022, Mundial en donde la Selección de Argentina sorprendió al vencer a Francia en la gran final del certamen.

Con ello, Lionel Messi se encuentra a solo tres goles del máximo goleador histórico de los Mundiales, quien es Miroslav Klose con un total de 16 dianas. Debajo de él se encuentra Ronaldo Nazario de Brasil con 15 anotaciones, mientras que el tercer lugar es para Gerd Muller con 14 tantos.

¿Qué otros jugadores pueden romper el récord de máximos goles mundialistas?

Así como Lionel Messi, hay un par de futbolistas que podrían superar este récord. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo que suma ocho dianas mundialistas, mientras que el segundo es un Kylian Mbappé que, en tan solo dos Mundiales, ya registra 12 tantos con la Selección de Francia.