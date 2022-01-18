Lionel Messi tendrá su propia hamburguesa en todo el mundo

Una famosa cadena de comida rápida incluirá a partir del 1 de marzo en la carta de sus restaurantes repartidos por el mundo, una hamburguesa llamada “Messi", este platillo cuenta con 10 ingredientes y la "bendición" de la figura del PSG y de la Selección Argentina de futbol.

Desde mediados de enero en algunos establecimeintos se puede degustar la hamburguesa "Messi”, solo en dos instalaciones de Hard Rock Cafe en el sur de Florida, Miami y Hollywood, como parte de un programa piloto antes de su lanzamiento mundial.

Capítulo 5: ¿Maradona ganó solo el mundial del 86?

¿Qué ingredientes tiene la hamburguesa de Messi?



“En un pan brioche tostado la "Messi" lleva no una, sino dos porciones de carne, además de queso provolone, chorizo en rodajas, cebolla roja caramelizada, lechuga romana y rodajas de tomate, todo ello aderezado con una salsa picante y ahumada”, así describió la cadena de comida esta espera hamburguesa con en homenaje con la “Pulga”.

Los clientes que busquen una hamburguesa de "Messi" con mayor sabor y “potencia” reforzada pueden añadir huevo frito y patatas fritas pagando un costo extra.

Te podría interesar: Marcelo Flores brilla y asciende con el Arsenal

La idea de hacer una hamburguesa de Messi fue una nueva versión del plato estrella de Hard Rock, la “Steak Burger”, es la última versión de la campaña "Live Gretaness" de Hard Rock International, este paquete se llevará al público en general en asociación con el argentino Lionel Messi.

En un comunicado de la cadena que comenzó operaciones en Londres en 1971 y tiene locales en Nueva York, Australia, Sydney, París, Buenos Aires y Ciudad de México, entre otra ciudades.

"Es un honor llevar nuestra asociación con el futbolista mundialmente reconocido Leo Messi la campaña 'Live Greatness' al nivel siguiente", dijo Jon Lucas, directivo de Hard Rock International.

Te podría interesar: Así han sido los goles de Marcelo Flores, la joya mexicana