Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Lionel Messi tendrá su propia hamburguesa en todo el mundo

El delantero argentino, Lionel Messi no solo la rompe en el futbol, ahora tendrá incursión en el mundo de la comida rápida.

El séptimo Balón de Oro de Lionel Messi

Escrito por: Azteca Deportes

Una famosa cadena de comida rápida incluirá a partir del 1 de marzo en la carta de sus restaurantes repartidos por el mundo, una hamburguesa llamada “Messi", este platillo cuenta con 10 ingredientes y la "bendición" de la figura del PSG y de la Selección Argentina de futbol.

Desde mediados de enero en algunos establecimeintos se puede degustar la hamburguesa "Messi”, solo en dos instalaciones de Hard Rock Cafe en el sur de Florida, Miami y Hollywood, como parte de un programa piloto antes de su lanzamiento mundial.

Capítulo 5: ¿Maradona ganó solo el mundial del 86?

¿Qué ingredientes tiene la hamburguesa de Messi?


En un pan brioche tostado la "Messi" lleva no una, sino dos porciones de carne, además de queso provolone, chorizo en rodajas, cebolla roja caramelizada, lechuga romana y rodajas de tomate, todo ello aderezado con una salsa picante y ahumada”, así describió la cadena de comida esta espera hamburguesa con en homenaje con la “Pulga”.

Los clientes que busquen una hamburguesa de "Messi" con mayor sabor y “potencia” reforzada pueden añadir huevo frito y patatas fritas pagando un costo extra.

Te podría interesar: Marcelo Flores brilla y asciende con el Arsenal

La idea de hacer una hamburguesa de Messi fue una nueva versión del plato estrella de Hard Rock, la “Steak Burger”, es la última versión de la campaña "Live Gretaness" de Hard Rock International, este paquete se llevará al público en general en asociación con el argentino Lionel Messi.

En un comunicado de la cadena que comenzó operaciones en Londres en 1971 y tiene locales en Nueva York, Australia, Sydney, París, Buenos Aires y Ciudad de México, entre otra ciudades.

"Es un honor llevar nuestra asociación con el futbolista mundialmente reconocido Leo Messi la campaña 'Live Greatness' al nivel siguiente", dijo Jon Lucas, directivo de Hard Rock International.

Te podría interesar: Así han sido los goles de Marcelo Flores, la joya mexicana

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP