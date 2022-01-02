Lionel Messi dio positivo a COVID-19 y será baja con el PSG

Malas noticias para el PSG y también para Lionel Messi. El argentino dio positivo por COVID-19 y se mantendrá aislado unos días, hasta que dé negativo y pueda regresar para entrenar con sus compañeros.

PSG volverá a la actividad en la Copa de Francia, cuando se mida al Vannes Olympique Club en la ronda de 32 tras el parón invernal. Sin embargo, no podrán contar el el argentino para dicho encuentro.

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Messi positivo a COVID-19

El PSG dio a conocer mediante redes sociales que los resultados de las pruebas tras las vacaciones de invierno, revelaro cuatro casos positivos de COVID-19 y uno de ellos, era una persona del staff. Entre ellos, está Lionel Messi.

Las pruebas realizadas durante las vacaciones de invierno y antes de la reanudación del entrenamiento revelaron 4 casos positivos de Covid-19 entre los jugadores y 1 caso positivo entre el staff. Las personas afectadas están bajo los protocolos de Covid vigentes. — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) January 1, 2022

Por ahora Leo se quedará en Argentina, donde disfrutó de sus vacaciones junto a su familia y cuando esté listo, viajará a Francia para reportar con el PSG. Es probable que también se pierda el choque ante el Olympique Lyon de la Ligue 1.

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