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Fútbol

Lionel Messi dio positivo a COVID-19 y será baja con el PSG

El regreso a las canchas del PSG será sin Lionel Messi, pues el argentino estará aislado unos días tras dar positivo a COVID-19

Messi y Mbappé con el PSG
|REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

Malas noticias para el PSG y también para Lionel Messi. El argentino dio positivo por COVID-19 y se mantendrá aislado unos días, hasta que dé negativo y pueda regresar para entrenar con sus compañeros.

PSG volverá a la actividad en la Copa de Francia, cuando se mida al Vannes Olympique Club en la ronda de 32 tras el parón invernal. Sin embargo, no podrán contar el el argentino para dicho encuentro.

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Messi positivo a COVID-19

El PSG dio a conocer mediante redes sociales que los resultados de las pruebas tras las vacaciones de invierno, revelaro cuatro casos positivos de COVID-19 y uno de ellos, era una persona del staff. Entre ellos, está Lionel Messi.

Por ahora Leo se quedará en Argentina, donde disfrutó de sus vacaciones junto a su familia y cuando esté listo, viajará a Francia para reportar con el PSG. Es probable que también se pierda el choque ante el Olympique Lyon de la Ligue 1.

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