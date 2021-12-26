Se desploma el valor de Lionel Messi en los últimos meses

Lionel Messi salió del Barcelona de forma inesperada, después de haber tenido una gran temporada a nivel individual con el club culé, y el encargado de fichar al siete veces ganador al Balón de Oro fue el Paris Saint Germain.

El rosarino llegó al Parque de los Príncipes con la firme encomienda de ayudar al PSG a dar el salto que tanto se le ha negado en los últimos años, a pesar de presumir una de las plantillas más talentosas y vastas del futbol mundial: La Champions League.

Sin embargo, en su primer semestre en la capital de Francia, Messi ha estado lejos de demostrar ese talento que lo ha llevado a la cima del deporte. Es por eso que su valor como futbolista ha caído de forma drástica, de acuerdo al sitio especializado en fichajes, Transfermarkt.

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De acuerdo con una publicación del mencionado medio de comunicación, el genio albiceleste ha caído a un valor de 60 millones de euros, cuando el verano pasado estaba tasado en 100 millones. Es decir, en solo unos meses el costo de su carta se ha devaluado por un total de 40 mde.

Las estadísticas de Messi en el Paris Saint Germain

En 16 partidos vistiendo los colores del Paris Saint Germain, 'La Pulga' registra tan solo cinco anotaciones y seis asistencias en 16 partidos. Desde hace muchos años no tenía un inicio de torneo tan flojo como este.

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Esto podría deberse a varias situaciones. Una de ellas, la adaptación de él y su familia a una nueva ciudad, después de que más de dos décadas viviendo en Barcelona.

Por otra parte, varios de los jugadores del PSG tampoco han estado en buen nivel, y aunque dominan con facilidad la Ligue 1 francesa, no han lucido tan sobresalientes como en otros años en la UEFA Champions League, en donde enfrentarán al Real Madrid en los octavos de final.