¡LIRA NO VA AL MÓNACO! ¿Por qué se cayó su fichaje? 😱🇫🇷 | Deportv Express

Cuando parecía que el futbolista de Cruz Azul estaba muy cerca de dar el salto al futbol europeo, la operación con el Mónaco finalmente NO se concretó. 😱 ¿Qué pasó con el fichaje? ¿Por qué Lira permanecerá en Cruz Azul? 🚂🔵 En Deportv Express analizamos los detalles detrás de la negociación y lo que viene para el mediocampista mexicano.