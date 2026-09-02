¡ROMPIERON EL RÉCORD! 😱🪂 Laura, Carmen y José Daniel HACEN HISTORIA en paracaidismo
¡HICIERON HISTORIA! 😱🪂 Laura, Carmen y José Daniel se lanzaron a la aventura y consiguieron romper un récord en paracaidismo, protagonizando un momento espectacular que quedará para la historia. 🔥🙌
¡HICIERON HISTORIA! 😱🪂 Laura, Carmen y José Daniel se lanzaron a la aventura y consiguieron romper un récord en paracaidismo, protagonizando un momento espectacular que quedará para la historia. 🔥🙌 Una hazaña llena de adrenalina, precisión y valentía. ¡Así fue el increíble momento! 🪂💨