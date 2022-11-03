Lista oficial de la Selección de Japón para Qatar 2022

El Mundial de Qatar 2022 inicia el 20 de noviembre, los 32 equipos del mundo buscarán levantar la Copa de la FIFA en el Lusail Stadium, y aunque todavía no están definidas las platillas por cada representativo, Japón se convirtió la primer selección en dar su lista definitiva de 26 futbolistas que estarán prensentes en el evento futbolístico.

La lista la encabezan nombres como Takefusa Kubo, futbolista que ha destacado por su talento en equipos como Barcelona (categorías inferiores), o Real Madrid, de momento milita en la Real Sociedad de San Sebastián. También destacan elementos como Daichi Kamada, del Eintrach Frankfurt o Takumi Minamino, ex del Liverpool que ahora juega para el AS Mónaco.

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El equipo de Japón estará ubicado en el Grupo E, considerado como uno de los más complejos, pues comparten la ronda con Costa Rica y dos campeones del mundo, la Selección de España y el equipo de Alemania.

El técnido Hajime Moriyasu ha sido el primero en dar a conocer su lista ante la FIFA y arraca su participación el 23 de noviembre ante el equipo de Alemania en el Estadio Internacional Jalifa.

Lista definitiva de Japón para el Mundial de Qatar 2022

Porteros: Shuichi Gonda (Shimizu S-Pulse), Eiji Kawashima (RC Strasburgo) y Daniel Schmidt (Sint-Truidense VV)

Defensas: Yuto Nagatomo (Tokyo), Maya Yoshida (Schalke), Hiroki Sakai (Urawa Red Diamonds), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Yuta Nakayama (Huddersfield), Miki Yamane (Kawasaki Frontale), Shogo Taniguchi (Kawasaki Frontale), Ko Itakura (Borussia Monchenglandbach) e Hiroki Ito (Stuttgart).

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Medios: Goku Shibasaki (Leganés), Wataru Endo (Stuttgart), Takumi Minamino (Mónaco), Junya Ito (Reims), Ritsu Doan (Friburgo), Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Hidemasa Morita (Sporting), Ao Tanaka (Fortuna Dusseldorf), Kaoru Mitoma (Brighton) y Yuki Soma (Nagoya Grampus).

Delanteros: Takuma Asano (Bochum), Ayase Ueda (Brujas) y Daizen Maeda (Celtic).

