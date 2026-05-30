Equipo GRANDE despide a su técnico que los hizo campeón y nombra a Andoni Iraola como su nuevo timonel

Sacudida absoluta en el futbol de la Premier League. El Liverpool ha hecho oficial un giro de timón radical de cara a la próxima temporada al confirmar la destitución del estratega neerlandés Arne Slot, anunciando de forma casi inmediata al español Andoni Iraola como el nuevo director técnico encargado de devolver la gloria al templo de Anfield.

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La noticia ha tomado por sorpresa a gran parte del entorno Red. Slot, quien había logrado tocar el cielo al conquistar el título de liga un año atrás, pagó el precio de una campaña sumamente turbulenta y de altibajos constantes que vio al equipo terminar en la quinta posición de la tabla general, casi quedando fuera de los puestos de clasificación a la UEFA Champions League. La exigente directiva de Merseyside determinó que el ciclo del neerlandés estaba agotado y que el proyecto deportivo requería una renovación urgente desde el banquillo.

¿Quién es el español Andoni Iraola?

El elegido para liderar esta nueva era es Andoni Iraola. El técnico vasco de 43 años llega cobijado por un cartel espectacular tras firmar una campaña histórica e inédita con el Bournemouth, escuadra a la que llevó contra todos los pronósticos hasta la sexta plaza de la clasificación, desplegando un futbol vertical, asociativo y de alta intensidad que enamoró a toda Inglaterra.

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La operación para amarrar al estratega español se cerró con velocidad fugaz. Un factor clave en la negociación fue la presencia de Richard Hughes, actual director deportivo del Liverpool, quien ya trabajó estrechamente con Iraola durante su exitosa etapa con los Cherries y conoce a la perfección su metodología de trabajo. La cúpula del Liverpool confía plenamente en que la propuesta táctica del originario de Usúrbil, caracterizada por la presión asfixiante y las transiciones veloces, encaja de manera ideal con el ADN histórico de Anfield y las características de la actual plantilla.

Iraola asume así el reto más importante de su meteórica carrera en los banquillos, con la misión inmediata de reconstruir el ánimo del vestuario y devolver al Liverpool al protagonismo absoluto tanto en el plano local como internacional.

