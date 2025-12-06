Liverpool en problemas: Mohamed Salah denuncia trato injusto y explota contra Arne Slot por traición

El idilio entre Mohamed Salah y el Liverpool parece haber terminado, luego de que el delantero egipcio solo ha disputado 45 minutos en los últimos tres partidos y estallara contra su director técnico Arne Slot por haberlo dejado en la banca en el duelo ante el Leeds United de este sábado 6 de diciembre.

Mohamed Salah estalla contra Arne Slot por dejarlo en la banca

Luego del empate a tres goles entre el Liverpool y Leeds United, Mohamed Salah no se guardó nada y estalló contra su director técnico por dejar en la banca y por la disminución de minutos que ha tenido en los últimos encuentros.

"Me parece que alguien no me quiere en el club y eso es inaceptable", declaró Salah tras el partido de la Jornada 15 de la Premier League. "Tenia una buena relación con el entrenador. De repente, ya no tenemos ninguna".

Salah dijo sentirse traicionado por el club y aseguró que se ha ganado su lugar, por lo que no acepta la idea de tener que pelear por un puesto en cada partido.

“Sinceramente, no lo puedo aceptar. No sé por qué siempre me pasa a mí. ‘Sacrificamos a Mo’, porque él es el problema. No creo que yo sea el problema”, señaló.

“Estar en el banquillo 90 minutos. Creo que es la tercera vez que me dejan en el banquillo. Es la primera vez en mi carrera. No puedo creerlo, estoy muy decepcionado. He hecho mucho por este club, todo el mundo lo ha podido ver a lo largo de los años, especialmente la temporada pasada. Estar en el banquillo, no sé por qué. Siento que el club me está traicionando. Así es como me siento”, sentenció.

Andrew Boyers/Action Images via Reuters Arne Slot ha dejando en la banca a Salah en los juegos más recientes

Arne Slot justificó la ausencia de Salah días antes

Hace unos días, el entrenador Arne Slot aseguró que el Liverpool buscaba adaptarse a la ausencia de Salah, quien disputará la Copa de África en enero y destacó que se trataba de un jugador especial para el club.

Sin embargo, justificó su ausencia del juego ante Leeds United asegurando que necesitaba controlar el partido, antes que atacar: “Íbamos ganando 2-0, 3-2 en ese momento; se trataba más de controlar el partido. No necesitábamos un gol en ese momento”.

