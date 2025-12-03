Arsenal logra triunfo clave ante Brentford en el Emirates

El Arsenal volvió a demostrar que sabe ganar incluso cuando el futbol no acompaña del todo. En un partido trabado y lejos de su mejor versión ofensiva, los dirigidos por Mikel Arteta vencieron 2-0 al Brentford gracias al impacto de dos protagonistas: Mikel Merino y David Raya.

Con este resultado, los 'Gunners' llegaron a 33 puntos y mantienen su ventaja de cinco unidades sobre el Manchester City en lo más alto de la Premier League.

Victoria ajustada de los Gunners

Merino, que arrancó como falso nueve, abrió el marcador apenas al minuto 11. La jugada nació por la banda derecha, donde Noni Madueke y Ben White armaron una combinación de lujo; el lateral mandó un centro preciso que el mediocampista español remató de cabeza para vencer a Kelleher.

Con este tanto, Merino sumó su tercera diana del torneo, confirmando su gran momento después de marcar la semana pasada ante el Chelsea. Diez minutos más tarde llegó el susto. Kevin Schade, titular en lugar de Igor Thiago, ganó por aire y sacó un cabezazo que obligó a Raya a una atajada espectacular. La pelota incluso pegó en el larguero, pero el español evitó lo que pudo ser el empate. Su intervención terminó siendo determinante en el rumbo del partido.

Saka sentencia y el Arsenal resiste las bajas

El encuentro no estuvo exento de problemas para el Arsenal, que no pudo contar con Saliba ni Gabriel en defensa y además perdió por lesión a Cristian Mosquera, obligado a dejar el campo al 44'.

Jurrien Timber entró para cubrir la central en un duelo donde el Brentford intentó presionar en el arranque de la segunda mitad, acumulando tres tiros de esquina consecutivos que no lograron inquietar a los locales.

Arteta mandó a la cancha a Eberechi Eze y Bukayo Saka para refrescar el ataque, aunque el equipo siguió batallando para generar peligro claro. Del otro lado, Keith Andrews dio minutos a su goleador Igor Thiago, pero el brasileño pasó desapercibido durante la media hora en cancha.

Cuando parecía que el 1-0 sería definitivo, apareció la calidad de Saka en el descuento. Merino lo habilitó con un pase filtrado y el inglés definió con autoridad para sellar el 2-0. Entre atajadas decisivas, un gol tempranero y una defensa que aguantó pese a las bajas, el Arsenal firmó un triunfo vital para seguir soñando con el título.

Brentford, sin un solo tiro al arco en el complemento, se mantiene en la parte media de la tabla, lejos de los puestos europeos.

