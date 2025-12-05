Real Madrid pierde a Trent Alexander-Arnold por largo tiempo

El Real Madrid recibió un duro golpe tras confirmarse que Trent Alexander-Arnold estará fuera de acción por más de dos meses.

Te puede interesar: LaLiga denuncia cánticos violentos e insultos en juegos de la jornada 19

El club informó que el lateral inglés sufrió una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, un diagnóstico que llegó después de las pruebas realizadas por los Servicios Médicos en Valdebebas.

OFICIAL: Cristiano Ronaldo participará en Artes Marciales Mixtas

Una lesión más que inoportuna

La baja llega en el peor momento, justo cuando Trent vivía su etapa más sólida desde su llegada al conjunto merengue el pasado 12 de junio. El inglés había logrado encadenar cuatro titularidades consecutivas, un impulso que lo estaba consolidando como pieza clave en el esquema de Xabi Alonso. Sin embargo, la lesión sufrida en San Mamés al minuto 54 terminó abruptamente con su buena racha.

Antes de este nuevo contratiempo, Alexander-Arnold había superado una lesión complicada en el bíceps femoral de la misma pierna, que lo mantuvo alejado entre el 16 de septiembre y el 26 de octubre. Su regreso fue paulatino, sumando minutos simbólicos en Anfield -su antigua casa- y en Vallecas, para después aprovechar el parón de selecciones entrenando a tope en Valdebebas.

Su esfuerzo tuvo recompensa: recuperó confianza, ritmo físico y un lugar en el once inicial. Pero ahora vuelve a la sala de recuperación, enfrentando un periodo estimado de ocho partidos de Liga, toda la Supercopa de España, la fase liga de la Champions y las primeras rondas de la Copa del Rey.

Xabi Alonso se queda sin laterales

La situación se complica aún más para el Real Madrid porque Dani Carvajal continúa su proceso de recuperación tras una artroscopia en la rodilla derecha y no regresará hasta 2026. Con ambos laterales derechos fuera, Xabi Alonso se queda sin especialistas en esa banda para una parte crucial de la temporada.

Esta realidad vuelve a abrir la puerta para que Fede Valverde ocupe la posición de lateral derecho, tal como ocurrió en etapas anteriores del club, un rol que el uruguayo ha cumplido con disciplina pero que lo aleja de su zona favorita en el mediocampo.

El Madrid, que pelea en tres frentes, se enfrenta ahora a semanas de ajustes, rotaciones y soluciones de emergencia en la zona defensiva.

La baja de Trent no solo afecta el armado táctico, sino que rompe el crecimiento futbolístico de un jugador que por fin mostraba la versión que lo convirtió en uno de los laterales más destacados del mundo.

Te puede interesar: Mbappé brilla con doblete y lidera al Real Madrid