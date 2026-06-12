Llegó a Club América como un crack, su precio no para de caer y su salida estaría sentenciada

Las cosas no han ido bien para el Club América. Pues despidió a André Jardine y contrató a Guillermo Almada —que tendría un nuevo refuerzo que quería el DT brasileño— para el Apertura 2026. En ese marco llegó un mediocentro ofensivo como un crack pero rápidamente su precio no para de caer y su salida estaría sentenciada.

Mientras dos referentes recibieron con los brazos abiertos a Guillermo Almada, en el América hay un jugador que se marcharía de las Águilas siguiendo los pasos de su compatriota Jardine. Pues Raphael Veiga solamente está a préstamo en Coapa y, tras la salida del ex DT, parece complicado que la directiva azulcrema invierta para comprar su ficha.

|Crédito: Club América

Así bajó el precio de Raphael Veiga en el Club América

En diciembre de 2024 el ídolo de Palmeiras tenía una cotización de 17 millones de euros. Cuando arribó al América en febrero de 2026 su cotización ya era de 10 millones de la moneda europea. Tras apenas 4 meses en el conjunto de Coapa, su valor de mercado descendió a 7 millones de euros.

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Por qué Raphael Veiga se marcharía de las Águilas

De acuerdo a distintos reportes, la salida de André Jardine traería consigo la salida de algunos de los futbolistas que él pidió para su equipo en el último mercado de fichajes. Veiga llegó por pedido del anterior entrenador y se marcharía. Además, el jugador de 30 años está cedido desde Palmeiras y ese préstamo vence en diciembre de este año.

Raphael Veiga podría ser el último refuerzo del América|Crédito: Getty Images

Los números de Raphael Veiga en el Club América

En apenas 4 meses en la institución azulcrema, las cosas no han ido del todo bien para el mediapunta brasileño. De acuerdo a los datos de BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos han sido los números de Raphael Veiga en el Club América: