Club América quería este refuerzo desde André Jardine y Guillermo Almada es el que lo conseguiría

El Club América continúa definiendo los movimientos que realizará de cara al Apertura 2026. Con Guillermo Almada llegarían refuerzos y ahora trascendió que se incorporarían a los trabajos de pretemporada si todo sale bien. La directiva ya trabaja en varios objetivos para reforzar una plantilla que buscará volver a ser protagonista del futbol mexicano.

Dentro de esa planificación aparece un nombre que desde hace tiempo interesa en Coapa. Se trata de Oussama Idrissi, futbolista que ahora vuelve a colocarse en el radar azulcrema. La diferencia es que en esta ocasión el impulso para concretar la operación llegaría directamente del nuevo entrenador americanista. André Jardine seguramente lo lamenta.

Guillermo Almada buscaría llevar a Oussama Idrissi al Club América

De acuerdo con reportes recientes, Guillermo Almada solicitó expresamente la incorporación del extremo marroquí. El técnico uruguayo conoce perfectamente sus condiciones luego de haber trabajado con él durante su etapa en Pachuca.

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La directiva considera que Idrissi podría convertirse en una alternativa importante para fortalecer el ataque. Además, el posible escenario de una salida de Brian Rodríguez durante este mercado aumentaría la necesidad de incorporar un futbolista con características similares para ocupar esa zona del campo.

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Oussama Idrissi era un objetivo del América desde la etapa de André Jardine

El interés del conjunto azulcrema por el atacante no es nuevo. Durante el mercado de invierno de 2025, América ya intentó negociar con Pachuca para concretar su fichaje. Sin embargo, las conversaciones entre ambas instituciones no llegaron a buen puerto.

Incluso el propio futbolista reconoció en aquel momento que existieron acercamientos. Idrissi explicó que América habló con Pachuca, aunque finalmente no hubo acuerdo para completar la transferencia. Ahora, con Guillermo Almada en el banquillo, la operación podría recibir un nuevo impulso.

El valor de mercado de Oussama Idrissi que deberá analizar el América

Según los registros de Transfermarkt, Oussama Idrissi cuenta actualmente con un valor de mercado cercano a los 6 millones de euros. Además, mantiene contrato con Pachuca hasta junio de 2028, una situación que fortalece la posición negociadora de los Tuzos.

El delantero también ha despertado interés en otros equipos de la Liga MX y de la MLS. Por ello, si América pretende concretar el fichaje que persiguió Jardine y hoy Almada, deberá competir con otros pretendientes y presentar una oferta que convenza a la directiva hidalguense.

