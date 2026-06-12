Quieren un vestidor unido: los 2 líderes del Club América respaldan a Guillermo Almada tras su llegada

La etapa de Guillermo Almada en el Club América —que va por un refuerzo bomba— ya comenzó. El entrenador uruguayo tuvo su primer contacto con el plantel azulcrema y recibió una bienvenida especial por parte de dos de los futbolistas con mayor peso dentro del vestidor.

El nuevo técnico conoció a los jugadores en las instalaciones de Coapa. Ahí aparecieron Henry Martín y Ángel Malagón, dos de los referentes del equipo, quienes encabezaron el recibimiento para el estratega que toma el lugar que dejó André Jardine, que quería a un futbolista que hoy llegaría con Almada.

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Club América y el mensaje para Guillermo Almada tras su llegada

El Club América compartió un mensaje institucional para presentar oficialmente al entrenador uruguayo. “Bienvenido al Club América. Juntemos esfuerzos y luchemos con grandeza por nuestros objetivos”, publicó la institución en sus redes sociales.

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Durante su llegada al gimnasio del equipo, Almada fue recibido por Henry Martín, capitán de las Águilas; y por Ángel Malagón, el portero. La imagen fue interpretada por muchos aficionados como una muestra de respaldo hacia el nuevo proyecto deportivo que comenzará en el Apertura 2026.

Primer día de trabajo con el Profe Almada. 🫡



¡Venga! Juntos a por esos logros. 👊🔥 pic.twitter.com/m5n0GU7SMG — Club América (@ClubAmerica) June 10, 2026

Henry Martín y Ángel Malagón fueron los primeros en recibir a Guillermo Almada

La presencia de ambos futbolistas no pasó desapercibida. Henry es uno de los líderes históricos del actual plantel y uno de los máximos referentes. Por su parte, el portero Malagón se ha consolidado como una de las voces más importantes dentro del vestidor azulcrema.

Almada llega con experiencia en el futbol mexicano tras dirigir a Santos Laguna y Pachuca. Además, asume el reto de sustituir a André Jardine, quien dejó una etapa muy exitosa en la institución después de conquistar el tricampeonato.

Los títulos que ganó Guillermo Almada antes de llegar al América

Durante su paso por Pachuca, Guillermo Almada conquistó una Liga MX, una Copa de Campeones de Concacaf, una Copa Challenger de la FIFA y un Derbi de las Américas. Ahora firmó contrato por dos años con el Club América y debutará oficialmente en el Apertura 2026. Ya tiene el apoyo de sus cracks.

