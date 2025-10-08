Llegó gratis a Pumas, ha jugado 5 minutos en el Apertura 2025 y apunta para ser la primera baja de la UNAM

Ulises Rivas es el jugador que llegó gratis a Pumas a finales de 2022 y ahora, 3 años después, se encuentra totalmente relegado. Bajo el mando de Efraín Juárez apenas suma 5 minutos distribuidos en 2 partidos del Apertura 2025. Por lo anterior, todo parece indicar que el mediocampista sería la primera baja del próximo torneo para el conjunto de la UNAM, que ilusiona a la afición con el regreso de una leyenda que le puede devolver su grandeza .

Rivas, quien mandó un contundente mensaje a los refuerzos de Pumas , no es requerido por el técnico de la UNAM, pues sus primeros minutos en la Liga BBVA MX los vio ante Toluca en la jornada 5, cuando ingresó de cambio en el tiempo de compensación por su compañero Adalberto Carrasquilla.

@ulisesrivasgilio Ulises Rivas es el jugador que llegó gratis a Pumas y que en este Apertura 2025 está completamente borrado del plantel

El canterano de Santos Laguna volvió a ingresar a la cancha hasta la fecha 11, cuando Pumas fue goleado 4-1 por el América. En ese duelo, Ulises fue cambio al minuto 86 por Jorge Ruvalcaba, pero poco pudo hacer con un marcador tan abismal. Cabe mencionar que el mediocampista fue utilizado más en la Leagues Cup 2025, aunque tampoco fue el referente.

La llegada gratis de Ulises Rivas a Pumas

Ulises Rivas es canterano de Santos Laguna, club con el que conquistó 2 títulos de la Liga BBVA MX: Clausura 2015 y Clausura 2018. Sin embargo, el mexicano se quedó sin club en verano de 2022, al no llegar a un acuerdo con el conjunto lagunero, por lo que estuvo 6 meses sin jugar.

Rivas fue presentado oficialmente por la UNAM como refuerzo para el Clausura 2023 al llegar como agente libre, por lo que el club solo se encargó de negociar su salario. Cabe mencionar que el mediocampista antes de ser fichado por el conjunto universitario ya entrenaba en CU, a fin de continuar en ritmo.

Los números de Ulises Rivas con Pumas

Ulises Rivas suma 4 torneos con Pumas, en los cuales ha marcado 8 goles y 2 asistencias en 85 partidos disputados, según estadísticas de BeSoccer. El mediocampista era un futbolista que jugaba recurrentemente, hasta la llegada de Efraín Juárez para el Clausura 2025, pues inclusive en ese torneo el mexicano solo disputó 7 de las 17 jornadas.