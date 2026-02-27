¡Llegó a México! La Copa Mundial de la FIFA ya está en Guadalajara: Estas son las ciudades que visitará

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llegó a México este viernes 27 de febrero y se quedará en nuestro país durante las próximas tres semanas recorriendo diferentes ciudades de la República, antes de arrancar el torneo en el estará en juego entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Te puede interesar: Desde Europa DAN por CERRADO el FICHAJE de Antoine Griezmann a la MLS

Coritiba vs São Paulo | Resumen y Goles de la Jornada 4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llegó a México

El trofeo más codiciado del mundo futbolístico ya está en nuestro país como parte de su gira mundial previo al arranque de la justa mundialista.

Los aficionados del futbol tendrán la oportunidad de estar cerca de la copa que han levantado los grandes campeones mundiales, haciendo su primera parada en Guadalajara, Jalisco, una de las tres sedes que tendrá nuestro país para este magno evento.

Durante las siguientes tres semanas que estará el trofeo en nuestro país, como parte del FIFA World Cup Trophy Tour, visitará ocho ciudades y posteriormente continuará con su gira y volverá a la capital mexicana para exhibirse entre el 5 y 8 de junio, antes de que finalmente sea expuesta en la inauguración del vigésimo tercer campeonato mundial de futbol.

Trofeo Copa Mundial|IMAGO/Miroslav Lelas/PIXSELL/IMAGO/Pixsell

Las ciudades que visitará la Copa del Mundo en México

Guadalajara | Del 28 de febrero al 2 de marzo

León | 4 y 5 de marzo

Veracruz | 6 y 7 de marzo

Chihuahua | 9 y 10 de marzo

Querétaro | 11 y 12 de marzo

Monterrey | 14 al 16 de marzo

Puebla | 18 y 19 de marzo

Mérida | 21 y 22 de marzo

Te puede interesar: ¡Un CAOS! Messi sufre tacleada en la visita del Inter de Miami a Puerto Rico