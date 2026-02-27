Desde Europa DAN por CERRADO el FICHAJE de Antoine Griezmann a la MLS

La noticia que retumba a Europa e ilusiona en los Estados Unidos. Desde Francia, el prestigioso diario L'Équipe asegura que la llegada de Antoine Griezmann a la Major League Soccer está prácticamente cerrada. Un movimiento que marcaría el inicio del cierre de ciclo del francés en el Atlético de Madrid.

Fuentes citadas en Francia hablan de un 95% de posibilidades de que el atacante de 34 años cambie Europa por Estados Unidos en las próximas semanas. El mercado estadounidense cierra el 26 de marzo, lo que acelera los tiempos y convierte este escenario en algo inmediato.

¿Por qué Antoine Griezmann puede irse libre a la MLS antes de 2027?

Aunque su contrato con el Atlético de Madrid se extiende hasta junio de 2027, Griezmann tiene un acuerdo interno que le permite decidir su salida cuando lo considere oportuno. Es decir, la llave de su futuro está en sus propias manos.

En el club rojiblanco desean que termine la temporada, pero ya asumen que la decisión depende exclusivamente del jugador. En conferencia previa a un compromiso oficial, Diego Simeone evitó presionar públicamente: reconoció que hablan con él, pero sin forzar una postura.

El destino señalado es Orlando. En la MLS, el club de Florida posee sus “discovery rights”, un mecanismo que le da prioridad para negociar su fichaje por encima de otros interesados como Los Angeles FC. Esa ventaja administrativa inclina la balanza.

Delanteros latinos destacan en la MLS: goles y figuras de la temporada

El factor NBA y el atractivo de Estados Unidos en su decisión

Antoine Griezmann nunca ha ocultado su fascinación por el deporte de los Estados Unidos, especialmente por la NBA. Vivir en Florida no solo significa bajar la exigencia competitiva tras años de elite europea; también representa un entorno alineado con sus intereses personales y familiares.

En lo deportivo, su rol en el Atlético ha evolucionado. Sigue siendo importante, pero ya no carga con el peso absoluto del proyecto. La MLS le ofrece un cierre de carrera competitivo, mediático y estratégico, en un mercado donde las estrellas europeas mantienen protagonismo global.

Para la afición latina en Estados Unidos, la posible llegada de Antoine Griezmann es un atractivo inmediato: campeón del mundo, figura consolidada y nombre de impacto comercial.

Si finalmente se concreta en marzo, no será solo un traspaso. Será el movimiento que confirme que la MLS continúa seduciendo talento top en el tramo final de sus carreras.