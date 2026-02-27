¡Un CAOS! Messi sufre tacleada en la visita del Inter de Miami a Puerto Rico

La visita de Lionel Messi a Puerto Rico se dio en medio de caos. Tras el partido amistoso del Inter de Miami frente a Independiente del Valle, el furor generado por astro argentino hizo que se desbordaran las emociones en la cancha del Estadio Juan Ramón Loubriel.

¿Qué pasó con Messi en Puerto Rico?

Tras ganar el compromiso por marcador de 2-1 con goles de Santiago Morales y Lionel Messi, quienes marcaron al 16’ y 70’ respectivamente, un inmueble completamente abarrotado entre ovaciones vio una escena tensa en el terreno de juego.

Y es que al terminar el partido, varios aficionados invadieron la cancha en Puerto Rico con el objetivo de poder saludar o sacarse una foto con Leo Messi, no obstante, luego de que ingresara una primera persona al terreno de juego, dio paso a que varios más saltaran a la cancha a intentar lo mismo, correr para abrazar al jugador del Inter de Miami y leyenda del FC Barcelona entre los elementos de seguridad.

En medio de un forcejeo, Lionel Messi cayó al césped. No obstante, el capitán del cuadro de ‘Las Garzas’ se puso de pie rápidamente con un gesto de molestia. Entre el desorden, varias personas de seguridad evitaron a los intrusos en un momento caótico en el que el jugador de Argentina tuvo que abandonar el terreno de juego sin sufrir consecuencias tras su caída.

Tras el inicio de la Temporada 2026 de la Major League Soccer, el Inter de Miami dirigido por Javier Mascherano tuvo un debut con derrota en su visita a LAFC. Para la Fecha 2, el conjunto que preside David Beckham visita a Orlando City el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas, tiempo de la CDMX.

