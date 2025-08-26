Es uno de los más valiosos del mercado y quiere irse a toda costa del América

El América está recuperando la memoria ganadora. El fin de semana golearon al Atlas en el Estadio Jalisco y hasta Allan Saint-Maximin se lució con uno de los goles que le dieron el triunfo a las Águilas. En las últimas horas comienza a darse un rumor muy fuerte, pues diversos medios aseguran que Israel Reyes tendría intenciones de irse de Coapa y cumplir su sueño de militar en Europa. De acuerdo a Transfermarkt, el defensa tiene un valor de 4 millones de euros.

Aunque todavía la noticia es un rumor, se ha mencionado en diversos espacios que Israel Reyes es pretendido por varios equipos en Europa. Llegó a sonar que la Roma pretendía contratarlo, pero la oferta no le convenció a los de Coapa. Actualmente el América está en los primeros lugares de la tabla general del Apertura 2025 y vive un momento de gloria, tras recuperar el nivel de sus jugadores importantes.

Los números de Israel Reyes en el América

Israel Reyes llegó a Coapa procedente del Puebla. El canterano del Atlas vivió grandiosos momentos con La Franja y ahí el América decidió hacerse de sus servicios. En un principio llegó como defensa central, pero se ha convertido en un futbolistas que también puede ocupar la banda. En el actual certamen el jugador de 25 años de edad ha participado en cinco partidos, cuatro de ellos de titular, durante 387 minutos.

Más allá de los números antes mencionados, la cláusula de salida de Reyes del América rondaría los 10 millones de dólares y su sueldo es de 18 millones de pesos, según diversos reportes.

Desde su llegada en 2023 al América, Israel Reyes ha disputado 113 partidos, marcado tres anotaciones y puesto dos asistencias. Su buen nivel lo llevó a la Selección Mexicana y ahora es uno de los futbolistas más convocados por Javier Aguirre, pues al mantener su nivel se podría colar a la Copa del Mundo del 2026.

Los próximos partidos del América son ante el Pachuca y luego el Clásico Nacional frente al Guadalajara en el fin de semana más importante para México, pues se celebran las fiestas patrias.