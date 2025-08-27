Obtuvo la novena con Cruz Azul, pero no tiene la medalla de campeón por una conmovedora razón

Juan Reynoso obtuvo la novena con Cruz Azul; sin embargo, no tiene su medalla de campeón que otorga la Liga BBVA MX ya que se la regaló al profesor Enrique Meza. Este entrenador que dirigió en varias ocasiones a la Máquina nunca pudo darle un campeonato, como sí lo hizo el peruano tanto de técnico como de jugador, e incluso tuvo la oportunidad de retirarse en el club, pero la rechazó .

“En la mañana siguiente [de la final] me desperté a darle la medalla al profe Meza, porque a mi sí me tocó verlo sufrir cuando no lograba, tenía otra oportunidad y no lo lograba. El profe la recibió con un cariño, una humildad y una emoción que dices ‘wow’. Él me aprecia tanto que fue como si él lo hubiera logrado”, reveló en el podcast El Re.portero Reynoso, quien a principios de este año fue pretendido por Pumas .

@juanreynoso.dt Juan Reynoso le regaló su medalla de campeón a Enrique Meza, entrenador que dirigió en 3 ocasiones a Cruz Azul

El peruano fue pieza fundamental en la obtención de la novena, pues él fue quien terminó con la malaria de más 23 años sin título para Cruz Azul tras su llegada al banquillo. Este hito lo catapultó al futbol internacional al dirigir a su selección en las Eliminatorias del Mundial 2026, pero ante los malos resultados y no lograr el objetivo fue despedido.

¿Quién es Enrique Meza, el entrenador que tiene la medalla de campeón de Cruz Azul?

Enrique Meza es uno de los entrenadores más ganadores en la historia del futbol mexicano, pese a que su carrera como futbolista no fue la más fructífera, ya que la mayoría del tiempo fue portero suplente en el equipo de sus amores: Cruz Azul.

Meza inició su carrera como entrenador en la Máquina, club al que dirigió en 3 etapas, pero en ninguna de ellas pudo ganar el campeonato de la Liga BBVA MX. No obstante, sí lo logró con Pachuca y con Toluca en 3 ocasiones.

“Ojitos” Meza también conquistó 3 títulos internacionales con Pachuca entre 2005 y 2008: 2 Concachampions y una Copa Sudamericana, el mayor campeonato que ha ganado un club mexicano a nivel continente.

Enrique tuvo un gran éxito como entrenador a finales de los 90´s y principios de los 2000´s. Por ello, fue elegido para dirigir a la Selección Mexicana en las Eliminatorias del Mundial Corea-Japón 2002, pero debido a los malos resultados fue cesado.