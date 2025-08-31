América vs Pachuca en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de la Jornada 7 del Apertura Liga BBVA MX hoy 30 de agosto?; marcador online

América es tercero del torneo con 14 puntos, luego de ganar cuatro juegos y tener dos empates; es uno de los equipos invictos y con ese cartel enfrentan a Pachuca que es quinto del certamen, con 13 puntos.

Los Tuzos del Pachuca, han ganado cuatro juegos, han perdido un equipo y han empatado un cotejo en lo que va del curso en la Liga MX.

El América se enfrenta a Pachuca en el Juego de la jornada 7 de la Liga MX, en un contexto extraño, pues el Estadio Ciudad de los Deportes no tendrá aficionados por un conflicto entre la Arcadia Benito Juárez y el América.

Te podría interesar: América advierte con irse de la Ciudad de México

Atendiendo a sus procedimientos y de acuerdo a la Alcaldía, personal de seguridad tapó a los vecinos en sus actividades en una zona aledaña al Estadio Ciudad de los Deportes, considerando una persona que tenía una necesidad médica y tuvo problemas para resolverlo.

Ante esa situación, decidieron que el Estadio estaba en una situación de veto y quedaban sin seguidores en el juego ante Pachuca.

Todo ello le ganó a lo deportivo, que también tiene de qué hablar al ser un partido que tradicionalmente ofrece muchas emociones.

Te podría interesar: Allan Saint-Maximin humilló a un mexicano