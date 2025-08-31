América vs Pachuca en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de la Jornada 7 del Apertura Liga BBVA MX hoy 30 de agosto?; marcador online
América se enfrenta ante Pachuca, en un estadio Ciudad de los Deportes sin gente, debido a un castigo de la Alcaldía Benito Juárez; los equipos estarán así sin afición en las tribunas.
América es tercero del torneo con 14 puntos, luego de ganar cuatro juegos y tener dos empates; es uno de los equipos invictos y con ese cartel enfrentan a Pachuca que es quinto del certamen, con 13 puntos.
Los Tuzos del Pachuca, han ganado cuatro juegos, han perdido un equipo y han empatado un cotejo en lo que va del curso en la Liga MX.
El América se enfrenta a Pachuca en el Juego de la jornada 7 de la Liga MX, en un contexto extraño, pues el Estadio Ciudad de los Deportes no tendrá aficionados por un conflicto entre la Arcadia Benito Juárez y el América.
Te podría interesar: América advierte con irse de la Ciudad de México
Atendiendo a sus procedimientos y de acuerdo a la Alcaldía, personal de seguridad tapó a los vecinos en sus actividades en una zona aledaña al Estadio Ciudad de los Deportes, considerando una persona que tenía una necesidad médica y tuvo problemas para resolverlo.
Ante esa situación, decidieron que el Estadio estaba en una situación de veto y quedaban sin seguidores en el juego ante Pachuca.
Todo ello le ganó a lo deportivo, que también tiene de qué hablar al ser un partido que tradicionalmente ofrece muchas emociones.
Te podría interesar: Allan Saint-Maximin humilló a un mexicano
Águilas del América vs Tuzos del Pachuca en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de la Jornada 7 del Apertura Liga BBVA MX hoy 30 de agosto?; marcador online
Lo que debes de saber del Pachuca rumbo al juego de la Jornada 7 en Liga MX
Último partido: Empate 1-1 frente a León
Rendimiento reciente: 1 victoria, 1 empate y 1 derrota en los últimos 3 juegos
Marca como visitante: Invicto fuera de casa con 2 triunfos y 1 empate
Puntos acumulados: 13 unidades, peleando en la parte alta de la tabla
DT: Jaime Lozano, buscando ajustar tras perder ritmo
Lo que debes de saber del América rumbo al juego de la Jornada 7 de la Liga MX
Invicto en el torneo: 4 victorias y 2 empates
Último partido: Victoria 4-2 sobre Atlas como visitante
Racha actual: 3 triunfos consecutivos tras la Leagues Cup
Posición en la tabla: Segundo lugar con 14 puntos
Fortaleza en casa: 80% de efectividad como local en 2025
Refuerzo destacado: Allan Saint-Maximin ya debutó y promete espectáculo
Concentrados, llega América al estadio que no tiene afición en las tribunas
América con sus jugadores estelares, están en el Estadio Ciudad de los Deportes, que lucen sin afición en las tribunas en un momento sumamente extraño. El equipo azulcrema intentará no extrañar a la hinchada.
Llegamos al estadio, ¡listos para la acción! 🏟️🦅 pic.twitter.com/qmLFUsu1xF— Club América (@ClubAmerica) August 31, 2025
La alineación del América para enfrentar al Pachuca
Portero: Ángel Malagón
Defensas:
- Dagoberto Espinoza
- Sebastián Cáceres
- Ramón Juárez
- Cristian Borja
Mediocampistas:
- Jonathan Dos Santos
- Álvaro Fidalgo
- Erick Sánchez
Extremos y enganche:
- Alejandro Zendejas
- Brian Rodríguez
Delantero centro:
- Rodrigo Aguirre
La alineación del Pachuca para enfrentar al América en la jornada 7
Portero: Carlos Moreno
Defensas:
- Brian García
- Elías Montiel
- Sergio Barreto
- Daniel Aceves
- Eduardo Dos Santos
Mediocampistas:
- William Silva
- Illian Hernández
- Alexei Figueroa
Delanteros
- Oussama Idrissi
- Luis Quiñones
🙋🏻♂️ | Este es el #XITuzo con el que hoy disputaremos la J7 del Apertura 2025 ante América #AméricaPachuca pic.twitter.com/wU78gHPX7A— Club Pachuca (@Tuzos) August 31, 2025