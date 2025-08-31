deportes
América vs Pachuca en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de la Jornada 7 del Apertura Liga BBVA MX hoy 30 de agosto?; marcador online

América se enfrenta ante Pachuca, en un estadio Ciudad de los Deportes sin gente, debido a un castigo de la Alcaldía Benito Juárez; los equipos estarán así sin afición en las tribunas.

Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Liga MX
América vs Pachuca jornada 7 liga mx en vivo

América es tercero del torneo con 14 puntos, luego de ganar cuatro juegos y tener dos empates; es uno de los equipos invictos y con ese cartel enfrentan a Pachuca que es quinto del certamen, con 13 puntos.

Los Tuzos del Pachuca, han ganado cuatro juegos, han perdido un equipo y han empatado un cotejo en lo que va del curso en la Liga MX.

América Pachuca Estadio Ciudad de los Deportes

El América se enfrenta a Pachuca en el Juego de la jornada 7 de la Liga MX, en un contexto extraño, pues el Estadio Ciudad de los Deportes no tendrá aficionados por un conflicto entre la Arcadia Benito Juárez y el América.

Atendiendo a sus procedimientos y de acuerdo a la Alcaldía, personal de seguridad tapó a los vecinos en sus actividades en una zona aledaña al Estadio Ciudad de los Deportes, considerando una persona que tenía una necesidad médica y tuvo problemas para resolverlo.

Ante esa situación, decidieron que el Estadio estaba en una situación de veto y quedaban sin seguidores en el juego ante Pachuca.

Todo ello le ganó a lo deportivo, que también tiene de qué hablar al ser un partido que tradicionalmente ofrece muchas emociones.

Saint-Maximin América

Águilas del América vs Tuzos del Pachuca en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el partido de la Jornada 7 del Apertura Liga BBVA MX hoy 30 de agosto?; marcador online

Lo que debes de saber del Pachuca rumbo al juego de la Jornada 7 en Liga MX

Último partido: Empate 1-1 frente a León

Rendimiento reciente: 1 victoria, 1 empate y 1 derrota en los últimos 3 juegos

Marca como visitante: Invicto fuera de casa con 2 triunfos y 1 empate

Puntos acumulados: 13 unidades, peleando en la parte alta de la tabla

DT: Jaime Lozano, buscando ajustar tras perder ritmo

Lo que debes de saber del América rumbo al juego de la Jornada 7 de la Liga MX

Invicto en el torneo: 4 victorias y 2 empates

Último partido: Victoria 4-2 sobre Atlas como visitante

Racha actual: 3 triunfos consecutivos tras la Leagues Cup

Posición en la tabla: Segundo lugar con 14 puntos

Fortaleza en casa: 80% de efectividad como local en 2025

Refuerzo destacado: Allan Saint-Maximin ya debutó y promete espectáculo

Allan Saint-Maximin
MEXSPORT

Concentrados, llega América al estadio que no tiene afición en las tribunas

América con sus jugadores estelares, están en el Estadio Ciudad de los Deportes, que lucen sin afición en las tribunas en un momento sumamente extraño. El equipo azulcrema intentará no extrañar a la hinchada.

La alineación del América para enfrentar al Pachuca

Portero: Ángel Malagón

Defensas:

  • Dagoberto Espinoza
  • Sebastián Cáceres
  • Ramón Juárez
  • Cristian Borja

Mediocampistas:

  • Jonathan Dos Santos
  • Álvaro Fidalgo
  • Erick Sánchez

Extremos y enganche:

  • Alejandro Zendejas
  • Brian Rodríguez

Delantero centro:

  • Rodrigo Aguirre

La alineación del Pachuca para enfrentar al América en la jornada 7

Portero: Carlos Moreno

Defensas:

  • Brian García
  • Elías Montiel
  • Sergio Barreto
  • Daniel Aceves
  • Eduardo Dos Santos

Mediocampistas:

  • William Silva
  • Illian Hernández
  • Alexei Figueroa

Delanteros

  • Oussama Idrissi
  • Luis Quiñones

