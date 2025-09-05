Lleva años en Atlas, vale menos de 1M y hoy demuestra que es de los mejores en Sudamérica

Camilo Vargas ha consolidado una gran carrera en el futbol mexicano, pues lleva años siendo el portero titular del Atlas, club con que conquistó un bicampeonato de la Liga BBVA MX. El portero que vale menos de 1 millón de euros ahora también demuestra que es de los mejores en Sudamérica con su selección, con la que regresó a una convocatoria tras sufrir una lesión en la última Fecha FIFA .

Vargas ha sido pieza fundamental de Colombia que clasificó al Mundial 2026 luego de vencer 3-0 a Bolivia en las Eliminatorias . En este partido, el portero disputó los 90 minutos y tuvo 2 grandes atajadas. La primera de ellas ante un remate de Gabriel Villamíl y la segunda al fierrazo de Miguel Terceros.

@kmilov12 Camilo Vargas es uno de los mejores porteros de Sudamérica, luego de que su Selección clasificara al Mundial 2026

Camilo, con el boleto en la mano, aspira a jugar su primer Mundial a los 36 años. La primera justa a la que acudió el jugador de Atlas fue Brasil 2014, pero en esa ocasión la partida la ganó David Ospina, por lo que vio los partidos de su selección desde la banca.

TE PUEDE INTERESAR:



El despunte de la carrera de Camilo Vargas hasta convertirse en uno de los mejores de Sudamérica

Camilo Vargas hizo casi toda su carrera en Colombia, pasando por diferentes equipos como: Independiente Santa Fe, Atlético Nacional y Deportivo de Cali. Incluso jugó un semestre en Argentina con el Club Argentinos Juniors.

Vargas llegó al Atlas en verano de 2019 con un valor en el mercado de 1.5 millones de euros (32.8 millones de pesos), su mayor precio hasta el momento, según Transfermarkt. Con los Zorros vivió momentos complejos, pues peleaban en la parte baja de la Tabla General de la Liga BBVA MX.

El arquero rápidamente se ganó el cariño y respeto de la afición atlista y se convirtió en leyenda del club al ganar una Liga BBVA MX después de más de 70 años de que el club no lo hacía. El mote lo reafirmó cuando un semestre después conquistó otro título, por lo que fue tasado en 2.5 millones de euros (54.7 millones de pesos).

Camilo vive el mejor momento de su carrera, pues está considerado como uno de los mejores arqueros de Sudamérica, luego de que Colombia clasificara al Mundial 2026 en quinto lugar de las Eliminatorias de la Conmebol.